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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з ковбасою, кукурудзою, огірками, яйцями та сухариками

Це чудовий варіант салату допоможе вам, коли гості на порозі або якщо потрібно приготувати щось швидко і смачно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
167 ккал
Салат з ковбасою, кукурудзою, огірками, яйцями та сухариками

Салат з ковбасою, кукурудзою, огірками, яйцями та сухариками / © Credits

Пікантний салат із ковбасою, яйцями та хрусткими сухариками, а для соковитості додано консервовану кукурудзу, мариновані огірки обов'язково прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти

ковбаса напівкопчена
200 г
яйце куряче
2 шт.
консервована кукурудза
200 г
огірки мариновані
2 шт.
сухарики
100 г
майонез
2 ст. л.

  1. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть та очистіть.

  2. З консервованої кукурудзи злийте рідину.

  3. Ковбасу, мариновані огірки, яйця наріжте соломкою, додайте кукурудзу, майонез, перемішайте.

  4. Викладіть салат на тарілку для подавання та посипте сухариками.

Поради:

  • Якщо ви робите салат заздалегідь, сухарики кладіть безпосередньо перед подаванням, щоб вони не розмокли.

  • Майонез використовуйте домашній.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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