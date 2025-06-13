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Рецепт салату з ковбасою, кукурудзою, огірками, яйцями та сухариками
Це чудовий варіант салату допоможе вам, коли гості на порозі або якщо потрібно приготувати щось швидко і смачно.
Пікантний салат із ковбасою, яйцями та хрусткими сухариками, а для соковитості додано консервовану кукурудзу, мариновані огірки обов'язково прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти
- ковбаса напівкопчена
- 200 г
- яйце куряче
- 2 шт.
- консервована кукурудза
- 200 г
- огірки мариновані
- 2 шт.
- сухарики
- 100 г
- майонез
- 2 ст. л.
Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть та очистіть.
З консервованої кукурудзи злийте рідину.
Ковбасу, мариновані огірки, яйця наріжте соломкою, додайте кукурудзу, майонез, перемішайте.
Викладіть салат на тарілку для подавання та посипте сухариками.
Поради:
Якщо ви робите салат заздалегідь, сухарики кладіть безпосередньо перед подаванням, щоб вони не розмокли.
Майонез використовуйте домашній.