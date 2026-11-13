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Рецепт салату з куркою, грибами та сиром
Простий, ситний і дуже смачний салат, який чудово підійде для святкового столу та сімейної вечері.
Для оформлення салату можна використати роз’ємне кільце або просто змішати всі інгредієнти в салатниці; зверху страву прикрасьте гілочками свіжої зелені кропу чи петрушки та скибочками смажених грибів.
Інгредієнти:
куряче філе — 300 г;
курячі яйця — 4 шт.;
твердий сир — 150 г;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
печериці — 300 г;
олія — 1 ст. л.;
майонез — 100–120 г;
чорний мелений перець;
сіль;
зелень (кріп, петрушка).
Приготування:
Вимийте куряче філе та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання, охолодіть і розберіть на волокна.
Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.
Печериці промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте пластинками.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю й гриби до м’якості, посоліть, охолодіть.
Відваріть яйця 10 хвилин, охолодіть, очистьте і натріть на великій тертці.
Сир натріть на дрібній тертці.
На плоске блюдо поставте роз’ємне кільце, викладіть куряче філе, зробіть сіточку з майонезу, потім шар грибів, яйця, знову сіточку з майонезу і зверху посипте сиром. Прикрасьте пластинками грибів і гілочками зелені.
Поставте салат у холодильник на одну годину, щоб він просочився.
Поради:
Прикрашайте салат на свій смак.