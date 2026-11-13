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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з куркою, грибами та сиром

Простий, ситний і дуже смачний салат, який чудово підійде для святкового столу та сімейної вечері.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
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Салат із куркою, грибами та сиром

Салат із куркою, грибами та сиром / © Credits

Для оформлення салату можна використати роз’ємне кільце або просто змішати всі інгредієнти в салатниці; зверху страву прикрасьте гілочками свіжої зелені кропу чи петрушки та скибочками смажених грибів.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 300 г;

  • курячі яйця — 4 шт.;

  • твердий сир — 150 г;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • печериці — 300 г;

  • олія — 1 ст. л.;

  • майонез — 100–120 г;

  • чорний мелений перець;

  • сіль;

  • зелень (кріп, петрушка).

Приготування:

  1. Вимийте куряче філе та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання, охолодіть і розберіть на волокна.

  2. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.

  3. Печериці промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте пластинками.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю й гриби до м’якості, посоліть, охолодіть.

  5. Відваріть яйця 10 хвилин, охолодіть, очистьте і натріть на великій тертці.

  6. Сир натріть на дрібній тертці.

  7. На плоске блюдо поставте роз’ємне кільце, викладіть куряче філе, зробіть сіточку з майонезу, потім шар грибів, яйця, знову сіточку з майонезу і зверху посипте сиром. Прикрасьте пластинками грибів і гілочками зелені.

  8. Поставте салат у холодильник на одну годину, щоб він просочився.

Поради:

  • Прикрашайте салат на свій смак.

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