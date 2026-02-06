ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з куркою, корейською морквою, кукурудзою та грибами

Смачний, ситний і простий у приготуванні салат прикрасить будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
144 ккал
Салат із куркою, корейською морквою, кукурудзою та грибами

Салат із куркою, корейською морквою, кукурудзою та грибами / © Credits

Курка, пікантна морква по-корейськи, кукурудза, гриби, яйця — це чудове поєднання всіх інгредієнтів.

Інгредієнти

куряче філе
400 г
яйця курячі
4 шт.
кукурудза консервована
150 г
морква по-корейськи
150 г
гриби мариновані
150 г
майонез
2 ст. л.
перець чорний мелений
лавровий лист
сіль

  1. Куряче філе помийте, викладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, сіль і варіть від моменту закипання 30 хвилин. Остудіть у бульйоні, потім наріжте на середні кубики.

  2. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте, наріжте такими кубиками, як і куряче філе.

  3. Із кукурудзи злийте рідину.

  4. Гриби наріжте на половинки.

  5. У миску викладіть куряче філе, яйця, кукурудзу, гриби, моркву по-корейськи, поперчіть, посоліть, заправте майонезом і акуратно перемішайте. Викладіть у салатник і дайте 10–15 хвилин настоятися.

Поради:

  • Замість майонезу салат можна заправити білим йогуртом.

  • Якщо гриби великі, наріжте їх на чотири частини.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
