- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з куркою, корейською морквою, кукурудзою та грибами
Смачний, ситний і простий у приготуванні салат прикрасить будь-який святковий стіл.
Курка, пікантна морква по-корейськи, кукурудза, гриби, яйця — це чудове поєднання всіх інгредієнтів.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- кукурудза консервована
- 150 г
- морква по-корейськи
- 150 г
- гриби мариновані
- 150 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- лавровий лист
-
- сіль
-
Куряче філе помийте, викладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, сіль і варіть від моменту закипання 30 хвилин. Остудіть у бульйоні, потім наріжте на середні кубики.
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте, наріжте такими кубиками, як і куряче філе.
Із кукурудзи злийте рідину.
Гриби наріжте на половинки.
У миску викладіть куряче філе, яйця, кукурудзу, гриби, моркву по-корейськи, поперчіть, посоліть, заправте майонезом і акуратно перемішайте. Викладіть у салатник і дайте 10–15 хвилин настоятися.
Поради:
Замість майонезу салат можна заправити білим йогуртом.
Якщо гриби великі, наріжте їх на чотири частини.