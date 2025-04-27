ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з куркою, печерицями та ананасом

Приготуйте такий пікантний соковитий салат до святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Салат з куркою печерицями та ананасом

Салат з куркою, печерицями та ананасом / © Credits

Куряче м’ясо чудово поєднується з грибами і маринованою цибулею, а ананас зробить салат трохи солодким і ніжним. Заправте його домашнім майонезом.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 300 г

  • гриби мариновані — 200 г

  • ананаси консервовані — 200 г

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

  • майонез — 2 ст. л.

  • сіль

Для маринаду:

  • вода — 100 мл

  • оцет 9% — 50 г

  • цукор — 1 ст. л.

  • сіль — 0,5 ч. л.

Приготування:

  1. Куряче філе помийте і відваріть у підсоленій воді 20–25 хвилин від моменту закипання. Остудіть у бульйоні, потім наріжте середніми кубиками.

  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  3. З’єднайте воду, оцет, цукор і сіль, перемішайте. Залийте цибулю маринадом і залиште на 15–20 хвилин, потім відіжміть її.

  4. З грибів та ананасів злийте рідину і наріжте середніми кубиками.

  5. У миску викладіть куряче м’ясо, гриби, ананаси, мариновану цибулю, заправте майонезом, перемішайте та викладіть до салатника.

Поради:

  • Куряче м’ясо використовуйте будь-яке.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie