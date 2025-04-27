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Рецепт салату з куркою, печерицями та ананасом
Приготуйте такий пікантний соковитий салат до святкового столу.
Куряче м’ясо чудово поєднується з грибами і маринованою цибулею, а ананас зробить салат трохи солодким і ніжним. Заправте його домашнім майонезом.
Інгредієнти:
куряче філе — 300 г
гриби мариновані — 200 г
ананаси консервовані — 200 г
цибуля ріпчаста — 1 шт.
майонез — 2 ст. л.
сіль
Для маринаду:
вода — 100 мл
оцет 9% — 50 г
цукор — 1 ст. л.
сіль — 0,5 ч. л.
Приготування:
Куряче філе помийте і відваріть у підсоленій воді 20–25 хвилин від моменту закипання. Остудіть у бульйоні, потім наріжте середніми кубиками.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
З’єднайте воду, оцет, цукор і сіль, перемішайте. Залийте цибулю маринадом і залиште на 15–20 хвилин, потім відіжміть її.
З грибів та ананасів злийте рідину і наріжте середніми кубиками.
У миску викладіть куряче м’ясо, гриби, ананаси, мариновану цибулю, заправте майонезом, перемішайте та викладіть до салатника.
Поради:
Куряче м’ясо використовуйте будь-яке.
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