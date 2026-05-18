- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з молодої капусти в азійському стилі
Хрустка капуста, кунжутна олія, соєвий соус, імбир і легка гострота чилі — комбінація, яка нагадує салати з азійських закладів, але цю страву легко приготувати вдома буквально за 10 хв.
Останні роки гастрономічні тренди помітно змінилися. Замість складної «ресторанної» їжі люди частіше шукають прості рецепти, які легко повторити вдома, мають красивий вигляд і мають яскравий смак.
Особливо популярними стали страви з азійськими нотками. Саме тому рецепт салату із молодої капусти в азійському стилі, про який розповіла фудблогерка Моніка Молецька, став вірусним у соцмережах.
Інгредієнти
- молода капуста
- ½ головки
- велика морква
- 1 шт.
- маленький перець чилі
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- свіжий імбир
- 1 шматочок 1–2 см
- соєвий соус
- 2 ст. л
- кунжутна олія
- 1,5 ст. л
- сік лайма чи лимона
- 1 ст. л
- мед
- 1 ч. л
- петрушка
- 1 жменя
- зелена цибуля
- 1 жменя
- обсмажений кунжут
- 1 ст. л
Приготування
Молоду капусту дрібно нашаткуйте.
Моркву натріть на тертці.
Перець чилі дрібно наріжте. Якщо хочеться м’якшого смаку, заберіть насіння.
Часник пропустіть через прес, а імбир натріть.
Окремо змішайте соєвий соус, кунжутну олію, сік лайма та мед.
У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти та добре перемішайте із заправкою.
Перед подачею посипте зеленою цибулею та обсмаженим кунжутом.
Іноді найкращі рецепти — це не складні гастрономічні експерименти, а дуже прості комбінації. Салат із молодої капусти в азійському стилі — саме такий випадок: знайомі продукти, кілька яскравих акцентів і той самий смак, який миттєво робить звичайну вечерю цікавішою.