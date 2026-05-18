Рецепт салату з молодої капусти в азійському стилі

Салат з молодої капусти в азійському стилі instagram.compysznieczyprzepysznie / © Instagram

Реклама

Останні роки гастрономічні тренди помітно змінилися. Замість складної «ресторанної» їжі люди частіше шукають прості рецепти, які легко повторити вдома, мають красивий вигляд і мають яскравий смак.

Особливо популярними стали страви з азійськими нотками. Саме тому рецепт салату із молодої капусти в азійському стилі, про який розповіла фудблогерка Моніка Молецька, став вірусним у соцмережах.

Салат з молодої капусти в азійському стилі instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Інгредієнти молода капуста ½ головки велика морква 1 шт. маленький перець чилі 1 шт. часник 1 зубчик свіжий імбир 1 шматочок 1–2 см соєвий соус 2 ст. л кунжутна олія 1,5 ст. л сік лайма чи лимона 1 ст. л мед 1 ч. л петрушка 1 жменя зелена цибуля 1 жменя обсмажений кунжут 1 ст. л

Салат з молодої капусти в азійському стилі instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготування

Молоду капусту дрібно нашаткуйте. Моркву натріть на тертці. Перець чилі дрібно наріжте. Якщо хочеться м’якшого смаку, заберіть насіння. Часник пропустіть через прес, а імбир натріть. Окремо змішайте соєвий соус, кунжутну олію, сік лайма та мед. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти та добре перемішайте із заправкою. Перед подачею посипте зеленою цибулею та обсмаженим кунжутом.

Іноді найкращі рецепти — це не складні гастрономічні експерименти, а дуже прості комбінації. Салат із молодої капусти в азійському стилі — саме такий випадок: знайомі продукти, кілька яскравих акцентів і той самий смак, який миттєво робить звичайну вечерю цікавішою.

Реклама

Новини партнерів