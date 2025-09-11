- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з нутом, помідорами та огірком
Це корисна, повноцінна страва, яка додасть вам енергії на цілий день.
Нут зробить страву ситною, а завдяки заправленню з оливкової олії, соку лимона, перцю, коріандру та петрушки — ароматною.
Інгредієнти
- нут варений
- 1 скл.
- салат айсберг
- ½ шт.
- помідори чері
- 6 шт.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста червона
- 1 шт.
- часник
- 1 зубок
- сік лимона
- 1 ст. л.
- коріандр мелений
- 1/3 ч. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- петрушка свіжа
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Нут замочіть у холодній воді на 3–4 години, потім ретельно промийте, залийте холодною водою і варіть близько години (за необхідності знімайте піну). Наприкінці варіння посоліть, злийте рідину та остудіть.
Помідори розріжте на половинки.
Огірок наріжте півкільцями.
Петрушку промийте і дрібно наріжте.
Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.
Для заправлення змішайте оливкову олію, лимонний сік, чорний мелений перець і коріандр.
До миски нарвіть руками салат айсберг. Додайте нут, помідори, огірок, цибулю, часник, петрушку. Викладіть заправлення, посоліть та акуратно перемішайте. Дайте салату настоятися 10 хвилин.
Поради:
Нут залийте холодною водою, щоб її рівень був на кілька сантиметрів вище за боби. У міру википання води додавайте її додатково.
Нут бажано замочити на ніч.