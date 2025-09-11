ТСН у соціальних мережах

Рецепт салату з нутом, помідорами та огірком

Це корисна, повноцінна страва, яка додасть вам енергії на цілий день.

Катерина Труш
35 хвилин
206 ккал
Салат із нутом помідорами та огірком

Салат із нутом, помідорами та огірком / © Credits

Нут зробить страву ситною, а завдяки заправленню з оливкової олії, соку лимона, перцю, коріандру та петрушки — ароматною.

Інгредієнти

нут варений
1 скл.
салат айсберг
½ шт.
помідори чері
6 шт.
огірок свіжий
1 шт.
цибуля ріпчаста червона
1 шт.
часник
1 зубок
сік лимона
1 ст. л.
коріандр мелений
1/3 ч. л.
олія оливкова
2 ст. л.
петрушка свіжа
перець чорний мелений
сіль

  1. Нут замочіть у холодній воді на 3–4 години, потім ретельно промийте, залийте холодною водою і варіть близько години (за необхідності знімайте піну). Наприкінці варіння посоліть, злийте рідину та остудіть.

  2. Помідори розріжте на половинки.

  3. Огірок наріжте півкільцями.

  4. Петрушку промийте і дрібно наріжте.

  5. Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.

  6. Для заправлення змішайте оливкову олію, лимонний сік, чорний мелений перець і коріандр.

  7. До миски нарвіть руками салат айсберг. Додайте нут, помідори, огірок, цибулю, часник, петрушку. Викладіть заправлення, посоліть та акуратно перемішайте. Дайте салату настоятися 10 хвилин.

Поради:

  • Нут залийте холодною водою, щоб її рівень був на кілька сантиметрів вище за боби. У міру википання води додавайте її додатково.

  • Нут бажано замочити на ніч.

