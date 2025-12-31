- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з оселедцем, картоплею, плавленим сиром і солоними огірками
Цей листковий салат стане чудовою альтернативою улюбленому всіма «Оселедцю під шубою».
Страва виходить ситною, гарною в подаванні та потішить ваших рідних і гостей за святковим столом. Для формування салату використовуйте кулінарне кільце.
Інгредієнти
- оселедець солоний
- 1 шт.
- картопля
- 2–3 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир плавлений
- 100 г
- огірки солоні
- 2 шт.
- майонез
- 2 ст. л.
- горошок зелений
- 100 г
- цибуля зелена
-
- сіль
-
Картоплю помийте, викладіть до сотейника, додайте сіль і варіть 15–20 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та натріть її на середній тертці.
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, почистьте та натріть на крупній тертці.
Плавлений сир також натріть на крупній тертці.
Солоні огірки натріть на дрібній тертці та відтисніть рідину.
Оселедець очистьте від нутрощів, промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником, зніміть шкірку, відокремте філе від хребта, видаліть дрібні кісточки та наріжте невеликими кубиками.
Цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Покладіть на тарілку кулінарне кільце, першим шаром викладіть картоплю (кожен шар розрівнюйте ложкою і трохи утрамбовуйте), змастіть трохи майонезом, потім шар оселедця, який посипте зеленою цибулею, і далі продовжуйте викладати шарами: плавлений сир, солоні огірки, майонез, яйця, майонез і зверху — зелений горошок.
Накрийте салат харчовою плівкою і покладіть до холодильника на дві години, а ще краще на ніч.
Поради:
Плавлений сир трохи підморозьте в морозильній камері, тоді його можна легко натерти на тертці.
Якщо у вас немає кулінарного кільця, використовуйте роз’ємну форму для випікання.
Замість солоних огірків можна використовувати мариновані.