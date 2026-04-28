салат зі свинячим серцем tiktok.com/@kastrulkavalidola

Субпродукти останніми роками переживають справжнє гастрономічне повернення. Те, що колись вважалося виключно домашньою кухнею, сьогодні все частіше з’являється у меню ресторанів.

У салатах цей продукт особливо вдалий, адже після правильного відварювання серце стає м’яким, щільним і чудово поєднується з хрусткими овочами та пікантними спеціями, в оригінальному салаті, про рецепт якого розповіли на сторінці kastrulkavalidola.

Інгредієнти свиняче серце болгарський перець ½ шт. огірок 1 шт. помідор ½ шт. морква ½ шт. цибуля 1 шт. петрушка кілька гілочок консервована червона квасоля 2–3 ст. л часник 2 зубчики чорний перець соєвий соус подрібнений перець чилі дрібка

Приготування

Свиняче серце ретельно промийте під холодною водою. Відваріть до готовності приблизно 90 хв. Саме цей етап найважливіший, адже добре відварене серце має бути ніжним, але зберігати структуру. Готове серце остудіть і наріжте тонкою соломкою. Наріжте соломкою болгарський перець, огірок, половину помідора, моркву, молоду цибулю та петрушку. Всипте 2–3 ст. л консервованої червоної квасолі. У глибокій мисці з’єднайте нарізане серце, овочі та квасолю. Додайте подрібнений часник. Приправте чорним перцем, соєвим соусом і невеликою кількістю подрібненого чилі. Добре перемішайте салат, щоб усі смаки поєдналися.

За бажанням можна дати салату постояти 10–15 хв, так він стане ще насиченішим.

Салат зі свинячим серцем та овочами — доказ того, що прості та доступні продукти можуть смакувати сучасно та цікаво. Трохи часу на варіння, нарізання, трохи спецій і у вас готова поживна страва.

