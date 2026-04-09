Шоколадна паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Великдень в Україні — не лише про обряди, а й про атмосферу дому, тепла і випічки, яка наповнює кухню ароматами ще задовго до святкового ранку. Класична паска з родзинками давно стала символом свята, але сучасна кухня дозволяє собі трохи більше свободи.

Сьогодні кулінарні блогери дедалі частіше пропонують нові варіації традиційних рецептів і шоколадна паска, про рецепт якої розповіли на сторінці Буде смачно разом, серед них посідає особливе місце. Вона має ефектний вигляд, глибокий смак і водночас залишається тією самою ніжною, легкою випічкою, яку ми з дитинства любимо.

Інгредієнти борошно 550 г молоко 240 г свіжі дріжджі 30 г яйця 2 шт. цукор 130 г ванільний цукор 1 пакетик сіль 3 г вершкове масло 60 г рослинна олія 50 г какао-порошок 50 г шоколадна крихта 50 г

Приготування

Борошно змішайте з какао-порошком і обов’язково просійте разом — це допоможе уникнути грудочок і зробить тісто більш легким. Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої, пишної маси. Додайте тепле молоко, дріжджі, розтоплене вершкове масло та олію. Поступово введіть суміш борошна з какао та замішуйте м’яке, еластичне тісто. Залиште тісто у теплому місці приблизно на годину, щоб воно добре піднялося. Змастіть руки олією, обімніть тісто та додайте шоколадну крихту. Легко перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Розділіть тісто на частини, приблизно по 350 г, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповніть їх приблизно на третину. Накрийте та залиште ще на 1–1,5 години у теплому місці для повторного підіймання. Випікайте паски за температури 175°C близько 30 хв. Готові паски полийте розтопленим шоколадом і прикрасьте за власним смаком —від мінімалістичного декору до святкового різнобарв’я.

Шоколадна паска — ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити традиційне меню, здивувати гостей та додати святу сучасного настрою. Вона чудово поєднує знайому текстуру паски з десертною глибиною шоколаду, робить її універсальною і для святкового столу, і для ранкової кави після Великодня.

Іноді достатньо одного рецепта, щоб по-новому відчути знайоме свято. Шоколадна паска — саме той випадок, адже вона проста у приготуванні, ефектна на вигляд і неймовірно смачна.