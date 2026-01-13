Рецепт шоколадних мафінів із вишнею та рідкою начинкою

Шоколадні мафіни / © Credits

Реклама

Фудблогерка Merve Kandemir розповіла про рецепт, який об’єднує ніжне тісто, соковиту вишню та розкішну шоколадну начинку. Це не просто десерт, це маленький ритуал радості, який можна легко повторити вдома.

Інгредієнти

Для тіста

молоко 200 мл

великі яйця 2 шт.

рослинна олія 90 г

цукор 100 г

какао 40 г

борошно 200 г

розпушувач 10 г

ванілін 5 г

вишня

Для шоколадного соусу

вершки 80 г

шоколад 130 г

Приготування

Яйця та цукор збийте до пишної піни, потім додайте олію, молоко та збийте ще раз. В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: какао, борошно, розпушувач і ваніль та просійте їх у тісто. Обережно перемішайте. У формочки для випікання викладайте трохи тіста, додайте вишні, а потім ще трохи тіста зверху. Випікайте у попередньо розігрітій духовці до 175°C приблизно 30 хв. Час випікання залежить від вашої духовки, перевіряйте готовність зубочисткою. Приготуйте шоколадну начинку, нагрійте вершки до майже кипіння, додайте дрібно нарізаний шоколад і розмішайте до однорідності. Перекладіть у кондитерський мішок. Після випікання одразу зробіть невеликий отвір у центрі кожного мафіна та наповніть його шоколадним соусом.

Поради

Використовуйте свіжі чи морожені вишні без кісточок, вони роблять мафіни соковитими.

Не кип’ятіть вершки, щоб шоколадний соус був однорідним і ніжним.

Для яскравішого смаку можна додати дрібку лимонної цедри чи кориці у тісто.

Ці мафіни — ідеальний спосіб зробити будь-який день святковим без зайвих зусиль. Ніжне шоколадне тісто, соковита вишня та розкішна начинка перетворюють простий десерт у справжній витвір кулінарного мистецтва. Подавайте з кавою чи чаєм і ваш дім наповниться ароматом, який запам’ятають усі гості.