Шурпа tiktok.com/@mil_alexx_pp

На сторінці mil_alexx_pp розповіли про рецепт шурпи, за яким готували страву кримські татари. Автор адаптував пропорції для домашнього приготування із великого 40-літрового казана до зручнішого варіанту на 10 літрів і показав, як крок за кроком відтворити цю страву.

Інгредієнти м’ясо на кістці (найкраще — яловичі чи свинячі ребра та рулька) 3 кг м’ясо без кістки (шия) 1 кг морква 700 г цибуля 700 г помідори 700 г болгарський перець 700 г картопля 2–3 кг солодкий перець 250 г сіль 30 г перець 30 г паприка 30 г хмелі-сунелі (або готова суміш спецій для шурпи) 30 г олія 70 мл часник 2 головки зелень вода

Приготування

У казан вливаємо олію та додаємо нарізане м’ясо. Використовується кілька видів, це важливо для глибини смаку. М’ясо тушкується приблизно 40 хв, поки добре не підрум’яниться. Після цього м’ясо з кісток потрібно зрізати. До м’яса додаємо нарізану цибулю та моркву. Тушкуємо ще близько 20 хв, щоб овочі стали м’якими та віддали аромат. Далі — помідори, перець і спеції. Саме на цьому етапі формується характер страви. Якщо є можливість, краще використовувати готову суміш спецій для шурпи, але її можна замінити класичними приправами. Тушкуємо ще 20 хв. Додаємо картоплю та готуємо ще приблизно 20 хв, постійно перемішуйте. Лише тепер додаємо воду, це важливий момент у технології приготування. Разом із водою кладемо цілі головки часнику. Варимо приблизно 40 хв, можна трохи довше для насиченішого смаку. Перед подачею часник виймаємо, а страву щедро посипаємо зеленню.

Шурпа — це про повільне приготування та багатошаровий смак. Поєднання різних видів м’яса, а велика кількість овочів і спецій створює густий, ароматний бульйон, який одночасно зігріває та насичує. Це страва, яка розкривається саме у великому об’ємі, для родини чи компанії друзів.

Шурпа — не просто рецепт, а цілий ритуал, від вибору м’яса до моменту, коли аромат розходиться навколо казана. Страва вимагає часу, але натомість дарує глибокий смак і відчуття справжньої домашньої кухні. І, можливо, саме такі страви нагадують, що їжа — не лише про насичення, а й про спільні моменти.