Рецепти
57
1 хв

Рецепт швидкої закуски з помідорів з болгарським перцем, часником та зеленню

Приготуйте швидку закуску з помідорів, яка прикрасить і доповнить ваш стіл і в будні, і в свята.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
33 ккал
Швидка закуска з помідорів з болгарським перцем, часником і зеленню

Швидка закуска з помідорів із болгарським перцем, часником і зеленню / © Credits

Потрібно тільки нарізати овочі, зелень, додати спеції, перемішати і дати промаринуватися 30 хвилин.

Інгредієнти

помідори
700 г
перець болгарський
1 шт.
часник
4 зубчики
паприка мелена
0,5 ч. л.
цукор
1,5 ч. л.
оливкова олія
4 ст. л.
сіль
1 ч. л.
перець чорний мелений
базилік
петрушка

  1. Помідори помийте та наріжте на 4-6 частин.

  2. Зелень промийте під проточною водою та подрібніть.

  3. Болгарський перець очистьте від плодоніжки та насіння, наріжте на шматочки.

  4. Часник очистьте.

  5. У чашу блендера викладіть перець болгарський, часник, пробийте до однорідної маси і викладіть до помідорів.

  6. Додайте паприку, цукор, сіль, перець чорний мелений, оливкову олію, зелень і перемішайте.

  7. Перекладіть у скляну посудину, накрийте кришкою і відправте в холодильник на 30 хвилин.

Поради:

  • Зелень, спеції використовуйте на свій смак.

