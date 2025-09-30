- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт швидкої закуски з помідорів з болгарським перцем, часником та зеленню
Приготуйте швидку закуску з помідорів, яка прикрасить і доповнить ваш стіл і в будні, і в свята.
Потрібно тільки нарізати овочі, зелень, додати спеції, перемішати і дати промаринуватися 30 хвилин.
Інгредієнти
- помідори
- 700 г
- перець болгарський
- 1 шт.
- часник
- 4 зубчики
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1,5 ч. л.
- оливкова олія
- 4 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- базилік
-
- петрушка
-
Помідори помийте та наріжте на 4-6 частин.
Зелень промийте під проточною водою та подрібніть.
Болгарський перець очистьте від плодоніжки та насіння, наріжте на шматочки.
Часник очистьте.
У чашу блендера викладіть перець болгарський, часник, пробийте до однорідної маси і викладіть до помідорів.
Додайте паприку, цукор, сіль, перець чорний мелений, оливкову олію, зелень і перемішайте.
Перекладіть у скляну посудину, накрийте кришкою і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Поради:
Зелень, спеції використовуйте на свій смак.