Рецепт смачного домашнього паштету / © Credits

Реклама

На сторінці Cooking with Lidia поділилися рецептом паштету, який не просто смачний, а й корисний, адже він без консервантів та штучних ароматизаторів, лише натуральні інгредієнти, вершкова текстура та глибокий, благородний смак.

Інгредієнти

Куряча печінка

Цибуля ріпчаста

Часник

Вершкове масло

Вершки

Біле сухе вино

Сіль

Чорний перець

Чебрець

Приготування

Приготування паштету — це майже медитація.

Спочатку печінку ретельно миють і обсушують паперовим рушником. Цибулю повільно обсмажують до м’якості — без поспіху та дозволяють їй віддати солодкість. Далі — часник, печінка, кришка і кілька хвилин очікування, поки все томиться разом. Потім додайте сіль, перець, дрібку чебрецю та келих білого вина. Невелику його кількість додають і до пательні, щоб підкреслити смак і зібрати всі ароматні соки. Фінальний етап — блендер. Саме тут магія стає очевидною, адже суміш перетворюється на гладку, шовкову пасту. Трохи вершків і масла — для кремовості. А тонкий шар розтопленого масла зверху не лише подовжує свіжість, а й додає класичної французької естетики.

На відміну від промислових версій, домашній паштет не містить прихованих цукрів, стабілізаторів або консервантів. Ви точно знаєте, що всередині та можете регулювати жирність, сіль та спеції.

Реклама

Домашній паштет — це не лише про сніданки з тостом. Це про аперитиви з друзями, про неспішні недільні бранчі та про задоволення від того, що ви приготували щось справжнє власними руками.

Не забувайте, що найкращі смаки народжуються з простоти. Кілька якісних інгредієнтів, трохи часу та уваги, і на вашому столі з’являється страва, яка поєднує користь, комфорт і гастрономічну елегантність. Це саме той випадок, коли домашня кухня легко конкурує з ресторанною.