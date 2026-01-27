- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепти смачного намащення з сала за п’ять хвилин — три оригінальні варіанти
Сало — продукт, який асоціюється з традиційною українською кухнею, але сучасні рецепти доводять, що це не лише класика, а ще й основа для неймовірних закусок.
Якщо думаєте, що сало — це нудно, ми готові вас здивувати. Фудблогер Рома Ємець поділився секретом трьох неймовірно смачних намащень з сала, які можна приготувати за лічені хвилини. Легко та швидко, а це саме те, що потрібно для сніданку, перекусу чи вечірки з друзями.
Ці три варіанти намащення відрізняються смаком і ароматом, але об’єднані простотою приготування. Кожна з них виходить по пів кілограма і підходить для зберігання як у холодильнику, так і у морозилці.
Інгредієнти
Класична з овочами та часником
сало 0,5 кг
болгарський перець 1 шт.
часник 1 зубчик
свіжий кріп 0,5 пучка
Мелений перець і коріандр 1 ч. л
Гострий варіант із хріном
сало 0,5 кг
буряковий хрін 1 ст. л
Гірчично-петрушкова
сало 0,5 кг
петрушка 0,5 пучка
зернова гірчиця 1 ст. л
міцна гірчиця 0,5 ст. л
мелений перець
Приготування
Сало нарізати кубиками та перекрутити на м’ясорубці.
Поділити на три рівні частини — по пів кілограма на кожне намащення.
Додавати інгредієнти відповідно до рецепта та перемішувати.
Для зберігання у холодильнику перекласти намазення у контейнери з кришкою.
Для тривалого зберігання заморозити: розстелити харчову плівку, викласти намащення, закрутити рулетом, зробити проколи для повітря та зав’язати з обох сторін.
Три прості намащення з сала доводять, що традиційний продукт може стати сучасною, швидкою та ароматною закускою. Всього п’ять хвилин і на вашому столі смачна закуска, яка підходить для сніданку, перекусу чи святкового столу.