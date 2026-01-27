ТСН у соціальних мережах

Рецепти смачного намащення з сала за п’ять хвилин — три оригінальні варіанти

Сало — продукт, який асоціюється з традиційною українською кухнею, але сучасні рецепти доводять, що це не лише класика, а ще й основа для неймовірних закусок.

Намащення з сала tiktok.com_@romayemets

Намащення з сала tiktok.com_@romayemets

Якщо думаєте, що сало — це нудно, ми готові вас здивувати. Фудблогер Рома Ємець поділився секретом трьох неймовірно смачних намащень з сала, які можна приготувати за лічені хвилини. Легко та швидко, а це саме те, що потрібно для сніданку, перекусу чи вечірки з друзями.

Ці три варіанти намащення відрізняються смаком і ароматом, але об’єднані простотою приготування. Кожна з них виходить по пів кілограма і підходить для зберігання як у холодильнику, так і у морозилці.

Інгредієнти

Класична з овочами та часником

  • сало 0,5 кг

  • болгарський перець 1 шт.

  • часник 1 зубчик

  • свіжий кріп 0,5 пучка

  • Мелений перець і коріандр 1 ч. л

Гострий варіант із хріном

  • сало 0,5 кг

  • буряковий хрін 1 ст. л

Гірчично-петрушкова

  • сало 0,5 кг

  • петрушка 0,5 пучка

  • зернова гірчиця 1 ст. л

  • міцна гірчиця 0,5 ст. л

  • мелений перець

Приготування

  1. Сало нарізати кубиками та перекрутити на м’ясорубці.

  2. Поділити на три рівні частини — по пів кілограма на кожне намащення.

  3. Додавати інгредієнти відповідно до рецепта та перемішувати.

  4. Для зберігання у холодильнику перекласти намазення у контейнери з кришкою.

  5. Для тривалого зберігання заморозити: розстелити харчову плівку, викласти намащення, закрутити рулетом, зробити проколи для повітря та зав’язати з обох сторін.

Три прості намащення з сала доводять, що традиційний продукт може стати сучасною, швидкою та ароматною закускою. Всього п’ять хвилин і на вашому столі смачна закуска, яка підходить для сніданку, перекусу чи святкового столу.

