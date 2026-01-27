Намащення з сала tiktok.com_@romayemets

Реклама

Якщо думаєте, що сало — це нудно, ми готові вас здивувати. Фудблогер Рома Ємець поділився секретом трьох неймовірно смачних намащень з сала, які можна приготувати за лічені хвилини. Легко та швидко, а це саме те, що потрібно для сніданку, перекусу чи вечірки з друзями.

Ці три варіанти намащення відрізняються смаком і ароматом, але об’єднані простотою приготування. Кожна з них виходить по пів кілограма і підходить для зберігання як у холодильнику, так і у морозилці.

Інгредієнти

Класична з овочами та часником

сало 0,5 кг

болгарський перець 1 шт.

часник 1 зубчик

свіжий кріп 0,5 пучка

Мелений перець і коріандр 1 ч. л

Гострий варіант із хріном

сало 0,5 кг

буряковий хрін 1 ст. л

Гірчично-петрушкова

сало 0,5 кг

петрушка 0,5 пучка

зернова гірчиця 1 ст. л

міцна гірчиця 0,5 ст. л

мелений перець

Приготування

Сало нарізати кубиками та перекрутити на м’ясорубці. Поділити на три рівні частини — по пів кілограма на кожне намащення. Додавати інгредієнти відповідно до рецепта та перемішувати. Для зберігання у холодильнику перекласти намазення у контейнери з кришкою. Для тривалого зберігання заморозити: розстелити харчову плівку, викласти намащення, закрутити рулетом, зробити проколи для повітря та зав’язати з обох сторін.

Три прості намащення з сала доводять, що традиційний продукт може стати сучасною, швидкою та ароматною закускою. Всього п’ять хвилин і на вашому столі смачна закуска, яка підходить для сніданку, перекусу чи святкового столу.