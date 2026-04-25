Рецепт смачного турецького салату з макаронами

Турецький салат із макаронами tiktok.com/@aytens__kitchen

На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт приготування традиційного турецького салату з макаронів, страви, яка давно стала хітом домашніх обідів і пікніків. Його секрет у балансі текстур: м’які макарони, хрумкі овочі та ніжний йогуртовий соус.

Інгредієнти

Для салату

макарони

морква 2 шт.

консервований горошок 1 банка

консервована кукурудза 1 банка

корнішони 7 шт.

Для соусу

йогурт 1 кг

майонез 2,5 ст. л

часник 1 зубчик

дрібно нарізаний кріп дрібка

розсол від корнішонів 4 ст. л

сіль

Приготування

Макарони відваріть у підсоленій воді до м’якості, відкиньте на друшляк і дайте їм повністю охолонути. Моркву натріть на тертці, злегка обсмажте на невеликій кількості олії до м’якості, після чого також охолодіть. Корнішони наріжте дрібними шматочками. Горошок і кукурудзу промийте та відцідіть. У великій мисці з’єднайте макарони з морквою, корнішонами та овочами. Окремо приготуйте заправлення, а саме, змішайте йогурт і майонез, додайте подрібнений часник, кріп, розсіл від корнішонів і посоліть. Готову заправку додайте до салату та ретельно перемішайте.

Подавання

Перекладіть салат у сервірувальну миску та він готовий до подачі. Його можна подавати одразу чи дати трохи настоятися у холодильнику, так смак стане ще яскравішим.

Іноді найкращі рецепти — ті, які просто дарують задоволення. Турецький макаронний салат саме такий, домашній та дуже смачний. І, можливо, саме він стане вашою новою кулінарною родзинкою цього сезону.