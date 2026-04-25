- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт смачного турецького салату з макаронами
Турецький макаронний салат ніжний, кремовий, із легкою кислинкою та свіжістю зелені, він ідеально смакує, коли вам хочеться чогось оригінального, але без зайвих зусиль.
На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт приготування традиційного турецького салату з макаронів, страви, яка давно стала хітом домашніх обідів і пікніків. Його секрет у балансі текстур: м’які макарони, хрумкі овочі та ніжний йогуртовий соус.
Інгредієнти
Для салату
макарони
морква 2 шт.
консервований горошок 1 банка
консервована кукурудза 1 банка
корнішони 7 шт.
Для соусу
йогурт 1 кг
майонез 2,5 ст. л
часник 1 зубчик
дрібно нарізаний кріп дрібка
розсол від корнішонів 4 ст. л
сіль
Приготування
Макарони відваріть у підсоленій воді до м’якості, відкиньте на друшляк і дайте їм повністю охолонути.
Моркву натріть на тертці, злегка обсмажте на невеликій кількості олії до м’якості, після чого також охолодіть.
Корнішони наріжте дрібними шматочками.
Горошок і кукурудзу промийте та відцідіть.
У великій мисці з’єднайте макарони з морквою, корнішонами та овочами.
Окремо приготуйте заправлення, а саме, змішайте йогурт і майонез, додайте подрібнений часник, кріп, розсіл від корнішонів і посоліть.
Готову заправку додайте до салату та ретельно перемішайте.
Подавання
Перекладіть салат у сервірувальну миску та він готовий до подачі. Його можна подавати одразу чи дати трохи настоятися у холодильнику, так смак стане ще яскравішим.
Іноді найкращі рецепти — ті, які просто дарують задоволення. Турецький макаронний салат саме такий, домашній та дуже смачний. І, можливо, саме він стане вашою новою кулінарною родзинкою цього сезону.