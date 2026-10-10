Рецепт соковитої лазаньї з сирним і кремовим соусом бешамель

Рецепт соковитої лазаньї сирним і кремовим соусом бешамель / © Credits

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Класичну лазанью складно зіпсувати, проте один невеликий хитрик здатен зробити її ще смачнішою. Фудблогерка Зофія Селіма розповіла про простий рецепт на чотири порції, у якому замість того щоб використовувати сир лише для верхньої скоринки, додає терту моцарелу безпосередньо до соусу бешамель. Саме це надає йому ніжної, тягучої текстури, а готова лазанья виходить неймовірно кремовою.

Головне — не поспішати з м’ясним соусом, адже якщо дати йому добре протушкуватися, смаки стануть насиченішими, а сама начинка — соковитішою.

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Інгредієнти

Для м’ясного соусу

лазанья — 12 листів

яловичий фарш — 600 г

велика ріпчаста цибуля — 1 шт.

часник — 3 зубчики

томатна паста — 2 ст. л

подрібнені томати — 400 г

вода — 100–150 мл

паприка — 1 ч. л

орегано — 1–2 ч. л

соєвий соус — 1 ч. л

цукор — дрібка

м’ясний бульйон — 1 кубик

сіль

чорний перець

олія

Для бешамелю

вершкове масло — 30 г

пшеничне борошно — ½ склянки

молоко — 700 мл

сіль

білий чи чорний перець

терта моцарела — 200 г

Приготування

Почніть із м’ясного соусу, дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте цибулю на невеликій кількості олії, додайте часник і прогрійте ще кілька секунд. Додайте яловичий фарш і добре обсмажте, щоб він підрум’янився. Потім покладіть томатну пасту та готуйте ще 3–4 хв — це допоможе розкрити її смак. Влийте подрібнені томати та воду, додайте паприку, орегано, розкришений бульйонний кубик, соєвий соус і щіпку цукру. Посоліть і поперчіть. Доведіть до легкого кипіння та залиште тушкуватися щонайменше на 20–30 хв. Якщо маєте час, потримайте соус довше, так він стане густішим і насиченішим. Тепер приготуйте бешамель, розтопіть масло у каструлі, всипте борошно, постійно помішуйте та прогрійте близько 1 хв. Не дайте йому підрум’янитися. Поступово вливайте молоко та безперервно збивайте вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Варіть на невеликому вогні, поки соус не загусне. Приправте сіллю та перцем, а потім додайте 200 г тертої моцарели та перемішайте до однорідності. Розігрійте духовку до 190°C. На дно форми викладіть трохи м’ясного соусу та бешамель. Зверху розкладіть листи лазаньї. Далі знову м’ясний соус, бешамель і трохи моцарели. Повторюйте шари, поки не використаєте всі листи. Завершіть м’ясним соусом, бешамелем і щедрою порцією моцарели. Накрийте форму фольгою та запікайте близько 20 хв. Потім зніміть фольгу та готуйте ще 15–20 хв, поки верхівка не стане золотистою та апетитно пухирчастою. Залиште лазанью відпочити приблизно на 10 хв, за цей час шари стабілізуються, а текстура стане ніжною, соковитою та кремовою.

Секрет цієї лазаньї зовсім не складний — моцарела у бешамелі замість звичайного сиру лише зверху. Додайте до цього добре протушкований м’ясний соус і кілька хвилин терпіння після духовки та отримаєте ту саму страву, яку хочеться готувати ще до того, як закінчиться попередня порція.

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