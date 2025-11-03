ТСН у соціальних мережах

Рецепти
96
1 хв

Рецепт солодкого соусу з гострого перцю

Цей соус просто знахідка для любителів гостро-солодкого соусу! Яскравий, ароматний з легкою пікантністю та помірною гостротою, він стане чудовим доповненням до м'яса, риби, страв із рису, макаронів, грилю чи барбекю.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
120 ккал
Солодкий соус із гострого перцю

Солодкий соус із гострого перцю / © Credits

Поєднання гострого перцю чилі та солодкого перцю підкреслить усі переваги страви, а гарний колір прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти

перець чилі
6 шт.
перець болгарський
2 шт.
часник
8 зубчиків
цукор
200 г
оцет 9%
100 мл
сіль
1 ч. л. (неповна)

  1. Часник очистьте і розріжте на дві частини.

  2. Перці помийте, видаліть плодоніжки.

  3. Перець чилі наріжте кільцями, у болгарського перцю видаліть насіння і наріжте на кубики.

  4. У чашу блендера викладіть часник, перець чилі, перець болгарський і подрібніть до однорідного стану. Масу перекладіть у каструлю, додайте цукор, сіль, оцет і варіть 30 хвилин. Розкладіть у баночки, остудіть і відправте в холодильник.

Поради:

  • Якщо хочете отримати менш гострий соус, видаліть насіння у перцю чилі.

  • Не забудьте надіти рукавички, перш ніж почати працювати з гострим перцем.

