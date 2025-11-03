- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Рецепт солодкого соусу з гострого перцю
Цей соус просто знахідка для любителів гостро-солодкого соусу! Яскравий, ароматний з легкою пікантністю та помірною гостротою, він стане чудовим доповненням до м'яса, риби, страв із рису, макаронів, грилю чи барбекю.
Поєднання гострого перцю чилі та солодкого перцю підкреслить усі переваги страви, а гарний колір прикрасить будь-який стіл.
Інгредієнти
- перець чилі
- 6 шт.
- перець болгарський
- 2 шт.
- часник
- 8 зубчиків
- цукор
- 200 г
- оцет 9%
- 100 мл
- сіль
- 1 ч. л. (неповна)
Часник очистьте і розріжте на дві частини.
Перці помийте, видаліть плодоніжки.
Перець чилі наріжте кільцями, у болгарського перцю видаліть насіння і наріжте на кубики.
У чашу блендера викладіть часник, перець чилі, перець болгарський і подрібніть до однорідного стану. Масу перекладіть у каструлю, додайте цукор, сіль, оцет і варіть 30 хвилин. Розкладіть у баночки, остудіть і відправте в холодильник.
Поради:
Якщо хочете отримати менш гострий соус, видаліть насіння у перцю чилі.
Не забудьте надіти рукавички, перш ніж почати працювати з гострим перцем.