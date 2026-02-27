ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Рецепт солодких булочок із корицею, карамеллю та горіхами

Є щось неймовірно затишне у запаху свіжої випічки, яка наповнює прохолодний ранок теплом і ароматом кориці. Ці булочки з карамеллю та горіхами — справжній рецепт щастя в тарілці, який легко перетворює будь-який день на свято.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
солодкі булочки з корицею, карамеллю та горіхами instagram.com/bakedbylaora

солодкі булочки з корицею, карамеллю та горіхами instagram.com/bakedbylaora / © Instagram

Холодна пора року — час ароматних спецій, теплих ковдр і довгих вечорів з чашкою гарячого напою. А що може бути кращим супроводом до цього затишку, ніж домашні булочки з корицею, вкриті карамеллю та горіхами. На сторінці Baked by Laora розповіли про ідеальний рецепт, який не тільки смачний, але й вражає своєю презентацією.

Інгредієнти

Тісто

  • пшеничне борошно 500 г

  • тепле молоко 180 мл

  • жовтки 4 шт. (80–100 г)

  • вершкове масло (кімнатної температури) 100 г

  • свіжі дріжджі 30 г (або 9 г сухих)

  • цукор 70 г

  • сіль

Корична начинка

  • масло 130 г

  • коричневий цукор 150 г

  • кориця 4–5 ч. л

Карамель із горіхами

  • волоські горіхи 200 г

  • коричневий цукор 100 г

  • білий цукор 50 г

  • кленовий сироп 150 мл

  • масло 50 г

  • молоко 50 мл

  • сіль ⅓ ч. л

Приготування

Тісто

  1. Розчиніть дріжджі у теплому молоці.

  2. Додайте жовтки, цукор і сіль, перемішайте.

  3. Додайте борошно та замісіть тісто за допомогою міксера з насадкою для тіста: спочатку на середній швидкості 3–4 хв, додайте масло та збільште швидкість до високої на 8–10 хв.

  4. Накрийте миску рушником і дайте тісту піднятися 1 годину.

Корична начинка

  1. Змішайте всі інгредієнти до однорідності та рівномірно розподіліть по розкачаному тісту.

  2. Потім акуратно скрутіть рулет.

Карамель з горіхами

  1. У каструлі на середньому вогні розтопіть масло з кленовим сиропом.

  2. Додайте обидва види цукру, молоко та сіль, доведіть до однорідного стану.

  3. Додайте горіхи та ретельно перемішайте, поки вони повністю не вкриються карамеллю.

Формування та випікання

  1. Викладіть карамель з горіхами на дно форми для випікання.

  2. Розріжте рулет на 12 рівних частин, акуратно розмістіть у формі.

  3. Накрийте плівкою та рушником, дайте булочкам піднятися 40–60 хв.

  4. Випікайте за 200 °C, 20–25 хв, накрийте фольгою, щоб верх не підгорів.

Дайте трохи охолонути та насолоджуйтеся

Ці булочки — більше ніж десерт. Кожна порція поєднує м’яке тісто, аромат кориці та хрусткі горіхи у карамелі — ідеальне завершення холодного ранку або вечора.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie