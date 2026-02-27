Рецепт солодких булочок із корицею, карамеллю та горіхами

солодкі булочки з корицею, карамеллю та горіхами instagram.com/bakedbylaora / © Instagram

Реклама

Холодна пора року — час ароматних спецій, теплих ковдр і довгих вечорів з чашкою гарячого напою. А що може бути кращим супроводом до цього затишку, ніж домашні булочки з корицею, вкриті карамеллю та горіхами. На сторінці Baked by Laora розповіли про ідеальний рецепт, який не тільки смачний, але й вражає своєю презентацією.

Інгредієнти

Тісто

пшеничне борошно 500 г

тепле молоко 180 мл

жовтки 4 шт. (80–100 г)

вершкове масло (кімнатної температури) 100 г

свіжі дріжджі 30 г (або 9 г сухих)

цукор 70 г

сіль

Корична начинка

масло 130 г

коричневий цукор 150 г

кориця 4–5 ч. л

Карамель із горіхами

волоські горіхи 200 г

коричневий цукор 100 г

білий цукор 50 г

кленовий сироп 150 мл

масло 50 г

молоко 50 мл

сіль ⅓ ч. л

Приготування

Тісто

Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Додайте жовтки, цукор і сіль, перемішайте. Додайте борошно та замісіть тісто за допомогою міксера з насадкою для тіста: спочатку на середній швидкості 3–4 хв, додайте масло та збільште швидкість до високої на 8–10 хв. Накрийте миску рушником і дайте тісту піднятися 1 годину.

Корична начинка

Змішайте всі інгредієнти до однорідності та рівномірно розподіліть по розкачаному тісту. Потім акуратно скрутіть рулет.

Карамель з горіхами

У каструлі на середньому вогні розтопіть масло з кленовим сиропом. Додайте обидва види цукру, молоко та сіль, доведіть до однорідного стану. Додайте горіхи та ретельно перемішайте, поки вони повністю не вкриються карамеллю.

Формування та випікання

Викладіть карамель з горіхами на дно форми для випікання. Розріжте рулет на 12 рівних частин, акуратно розмістіть у формі. Накрийте плівкою та рушником, дайте булочкам піднятися 40–60 хв. Випікайте за 200 °C, 20–25 хв, накрийте фольгою, щоб верх не підгорів.

Дайте трохи охолонути та насолоджуйтеся

Ці булочки — більше ніж десерт. Кожна порція поєднує м’яке тісто, аромат кориці та хрусткі горіхи у карамелі — ідеальне завершення холодного ранку або вечора.