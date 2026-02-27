- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт солодких булочок із корицею, карамеллю та горіхами
Є щось неймовірно затишне у запаху свіжої випічки, яка наповнює прохолодний ранок теплом і ароматом кориці. Ці булочки з карамеллю та горіхами — справжній рецепт щастя в тарілці, який легко перетворює будь-який день на свято.
Холодна пора року — час ароматних спецій, теплих ковдр і довгих вечорів з чашкою гарячого напою. А що може бути кращим супроводом до цього затишку, ніж домашні булочки з корицею, вкриті карамеллю та горіхами. На сторінці Baked by Laora розповіли про ідеальний рецепт, який не тільки смачний, але й вражає своєю презентацією.
Інгредієнти
Тісто
пшеничне борошно 500 г
тепле молоко 180 мл
жовтки 4 шт. (80–100 г)
вершкове масло (кімнатної температури) 100 г
свіжі дріжджі 30 г (або 9 г сухих)
цукор 70 г
сіль
Корична начинка
масло 130 г
коричневий цукор 150 г
кориця 4–5 ч. л
Карамель із горіхами
волоські горіхи 200 г
коричневий цукор 100 г
білий цукор 50 г
кленовий сироп 150 мл
масло 50 г
молоко 50 мл
сіль ⅓ ч. л
Приготування
Тісто
Розчиніть дріжджі у теплому молоці.
Додайте жовтки, цукор і сіль, перемішайте.
Додайте борошно та замісіть тісто за допомогою міксера з насадкою для тіста: спочатку на середній швидкості 3–4 хв, додайте масло та збільште швидкість до високої на 8–10 хв.
Накрийте миску рушником і дайте тісту піднятися 1 годину.
Корична начинка
Змішайте всі інгредієнти до однорідності та рівномірно розподіліть по розкачаному тісту.
Потім акуратно скрутіть рулет.
Карамель з горіхами
У каструлі на середньому вогні розтопіть масло з кленовим сиропом.
Додайте обидва види цукру, молоко та сіль, доведіть до однорідного стану.
Додайте горіхи та ретельно перемішайте, поки вони повністю не вкриються карамеллю.
Формування та випікання
Викладіть карамель з горіхами на дно форми для випікання.
Розріжте рулет на 12 рівних частин, акуратно розмістіть у формі.
Накрийте плівкою та рушником, дайте булочкам піднятися 40–60 хв.
Випікайте за 200 °C, 20–25 хв, накрийте фольгою, щоб верх не підгорів.
Дайте трохи охолонути та насолоджуйтеся
Ці булочки — більше ніж десерт. Кожна порція поєднує м’яке тісто, аромат кориці та хрусткі горіхи у карамелі — ідеальне завершення холодного ранку або вечора.