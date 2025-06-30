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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Рецепт супу з квасолею та рибними консервами

Особливість приготування такого супу в тому, що замість м'яса використовуватимемо будь-які рибні консерви.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
суп з квасолею та рибними консервами

Cуп з квасолею та рибними консервами / © Credits

Вам знадобляться овочі, томатна паста та рибні консерви. У результаті вийде легкий, наваристий, смачний суп.

Інгредієнти

картопля
3 шт.
капуста білокачанна
150 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
квасоля консервована
200 г
консерви рибні
250 г
томатна паста
2 ст. л.
вода
2 л + 100 г
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
олія

  1. Картоплю, цибулю, моркву очистьте та промийте.

  2. Картоплю наріжте на середні кубики, цибулю — на дрібні, моркву натріть на велику тертку, наріжте капусту соломкою.

  3. З квасолі злийте рідину.

  4. У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю та варіть 10 хвилин.

  5. У сковороді з олією обсмажте цибулю, моркву до м’якості, додайте томатну пасту, влийте 100 г води і тушкуйте 8-10 хвилин.

  6. У каструлю до картоплі викладіть квасолю, обсмажені овочі з томатом, капусту, перемішайте і варіть п’ять хвилин, потім додайте рибні консерви, лавровий лист, посоліть, поперчіть, перемішайте і готуйте на повільному вогні ще 5-7 хвилин. Зніміть з вогню і дайте настоятися супу 15 хвилин.

  7. Посипте зеленню та подавайте до столу.

Поради:

За бажанням у суп можна додати відварені, натерті на тертці буряки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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