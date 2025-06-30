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Рецепт супу з квасолею та рибними консервами
Особливість приготування такого супу в тому, що замість м'яса використовуватимемо будь-які рибні консерви.
Вам знадобляться овочі, томатна паста та рибні консерви. У результаті вийде легкий, наваристий, смачний суп.
Інгредієнти
- картопля
- 3 шт.
- капуста білокачанна
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- квасоля консервована
- 200 г
- консерви рибні
- 250 г
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 2 л + 100 г
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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- олія
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Картоплю, цибулю, моркву очистьте та промийте.
Картоплю наріжте на середні кубики, цибулю — на дрібні, моркву натріть на велику тертку, наріжте капусту соломкою.
З квасолі злийте рідину.
У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю та варіть 10 хвилин.
У сковороді з олією обсмажте цибулю, моркву до м’якості, додайте томатну пасту, влийте 100 г води і тушкуйте 8-10 хвилин.
У каструлю до картоплі викладіть квасолю, обсмажені овочі з томатом, капусту, перемішайте і варіть п’ять хвилин, потім додайте рибні консерви, лавровий лист, посоліть, поперчіть, перемішайте і готуйте на повільному вогні ще 5-7 хвилин. Зніміть з вогню і дайте настоятися супу 15 хвилин.
Посипте зеленню та подавайте до столу.
Поради:
За бажанням у суп можна додати відварені, натерті на тертці буряки.