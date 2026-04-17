Рецепт супу з рибними фрикадельками та рисом
Цей простий, корисний суп із рибними фрикадельками та рисом припаде до душі любителям перших страв з рибою.
Фрикадельки для супу готуються з будь-якого філе риби. Суп виходить доволі ситним та ароматним.
Інгредієнти
- філе минтая
- 500 г
- рис
- 3 ст. л.
- вода
- 2 л
- яйце куряче
- 1 шт.
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- лист лавровий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
Філе минтая наріжте шматочками та пропустіть через м’ясорубку.
Додайте яйце, чорний мелений перець і сіль, перемішайте та сформуйте невеликі фрикадельки.
Картоплю, цибулю і моркву очистьте та помийте.
Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — подрібніть, моркву натріть на крупну тертку.
Рис промийте до прозорої води.
Зелень промийте та подрібніть.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю і моркву до м’якості.
До каструлі налийте воду, викладіть картоплю, рис і варіть 15 хвилин від моменту закипання, потім опустіть у суп фрикадельки, обсмажені овочі, лавровий лист, посоліть і варіть ще 12–15 хвилин.
Наприкінці додайте зелень і зніміть суп з вогню.
Поради:
Спеції для супу використовуйте на свій смак.