Рецепти
97
1 хв

Рецепт супу з рибними фрикадельками та рисом

Цей простий, корисний суп із рибними фрикадельками та рисом припаде до душі любителям перших страв з рибою.

Катерина Труш
50 хвилин
60 ккал
Суп із рибними фрикадельками та рисом

Суп із рибними фрикадельками та рисом / © Credits

Фрикадельки для супу готуються з будь-якого філе риби. Суп виходить доволі ситним та ароматним.

Інгредієнти

філе минтая
500 г
рис
3 ст. л.
вода
2 л
яйце куряче
1 шт.
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
олія
2 ст. л.
лист лавровий
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Філе минтая наріжте шматочками та пропустіть через м’ясорубку.

  2. Додайте яйце, чорний мелений перець і сіль, перемішайте та сформуйте невеликі фрикадельки.

  3. Картоплю, цибулю і моркву очистьте та помийте.

  4. Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — подрібніть, моркву натріть на крупну тертку.

  5. Рис промийте до прозорої води.

  6. Зелень промийте та подрібніть.

  7. У пательні на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю і моркву до м’якості.

  8. До каструлі налийте воду, викладіть картоплю, рис і варіть 15 хвилин від моменту закипання, потім опустіть у суп фрикадельки, обсмажені овочі, лавровий лист, посоліть і варіть ще 12–15 хвилин.

  9. Наприкінці додайте зелень і зніміть суп з вогню.

Поради:

  • Спеції для супу використовуйте на свій смак.

