Рецепт сиркового печива з кокосовою стружкою
Якщо ви думаєте, що приготувати до чаю або дітям на прогулянку, то це печиво — саме те, що вам потрібно.
Печиво готується з кисломолочного сиру з додаванням кокосової стружки і виходить ніжним, розсипчастим, з кокосовим ароматом і сирним смаком.
Інгредієнти
Для печива:
сир домашній — 250 г
борошно пшеничне — 180 г
масло вершкове — 80 г
цукор — 2 ст. л.
розпушувач — 1 ч. л.
сіль
Для начинки:
цукор — 4 ст. л.
стружка кокосова — 2 ст. л.
пудра цукрова
Приготування
Викладіть до миски сир, м’яке вершкове масло, цукор, сіль і перемішайте. Додайте просіяне борошно з розпушувачем та замісіть тісто, воно не має прилипати до рук.
Розділіть тісто на дві однакові частини. Кожну розкачайте у прямокутний пласт завтовшки приблизно три міліметри. Тісто рівномірно посипте цукром, кокосовою стружкою і скрутіть у щільний рулет, потім розріжте на однакові шматочки завдовжки 3–4 сантиметри. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Сир використовуйте жирністю не менше 5%.