ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Рецепт сиркового печива з кокосовою стружкою

Якщо ви думаєте, що приготувати до чаю або дітям на прогулянку, то це печиво — саме те, що вам потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Сиркове печиво з кокосовою стружкою

Сиркове печиво з кокосовою стружкою / © Credits

Печиво готується з кисломолочного сиру з додаванням кокосової стружки і виходить ніжним, розсипчастим, з кокосовим ароматом і сирним смаком.

Інгредієнти

Для печива:

  • сир домашній — 250 г

  • борошно пшеничне — 180 г

  • масло вершкове — 80 г

  • цукор — 2 ст. л.

  • розпушувач — 1 ч. л.

  • сіль

Для начинки:

  • цукор — 4 ст. л.

  • стружка кокосова — 2 ст. л.

  • пудра цукрова

Приготування

  1. Викладіть до миски сир, м’яке вершкове масло, цукор, сіль і перемішайте. Додайте просіяне борошно з розпушувачем та замісіть тісто, воно не має прилипати до рук.

  2. Розділіть тісто на дві однакові частини. Кожну розкачайте у прямокутний пласт завтовшки приблизно три міліметри. Тісто рівномірно посипте цукром, кокосовою стружкою і скрутіть у щільний рулет, потім розріжте на однакові шматочки завдовжки 3–4 сантиметри. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сир використовуйте жирністю не менше 5%.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie