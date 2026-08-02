Рецепт тягучих і неймовірно сирних хачапурі по-аджарськи

хачапурі по-аджарськи tiktok.com/@katherine.nari

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Хачапурі по-аджарськи вже давно стали однією з найулюбленіших страв грузинської кухні далеко за межами Грузії. Їх впізнають за характерною формою човника, великою кількістю тягучого сиру та жовтком, який додають наприкінці випікання. Секрет ідеального результату — м’яке дріжджове тісто, якісний сулугуні та висока температура духовки.

На сторінці фудблогерки katherine.nari розповіли про простий рецепт, який дозволяє отримати хрусткі краї, ніжний м’якуш і багато розплавленого сиру без складних кулінарних технік.

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хачапурі по-аджарськи tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

Для тіста

пшеничне борошно — 250 г

тепле молоко — 130 мл

тепла вода — 25 мл

пресовані дріжджі — 10 г

цукор — ½ ч. л

сіль — ½ ч. л

оливкова чи інша рослинна олія — 15 мл

жовток — 1 шт.

молоко — 1 ст. л

Для начинки

сир сулугуні — 350–400 г

жовток (за бажанням) — 1 шт.

вершкове масло (за бажанням) — невеликий шматочок

хачапурі по-аджарськи tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Спочатку змішайте тепле молоко, воду, цукор і пресовані дріжджі. Залиште суміш на 5–10 хв, поки зверху не з’явиться легка пінка. Додайте сіль та олію, після чого поступово всипте борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто та вимішуйте його приблизно 5–7 хв, поки воно не стане гладким. Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 60–90 хв. За цей час воно має збільшитися приблизно вдвічі. Тим часом натріть сулугуні на великій тертці. Підняте тісто розділіть на дві рівні частини та сформуйте кульки. Кожну кульку розкачайте, викладіть сир у центр, з’єднайте краї, переверніть заготівлю та зробіть поздовжній розріз посередині, сформуйте характерний човник. Краї змастіть сумішшю жовтка та молока. Випікайте хачапурі у добре розігрітій духовці за температури 230–250°C протягом 10–15 хв, доки краї не стануть золотистими, а сир повністю не розплавиться. Наприкінці зробіть невелике заглиблення у центрі та додайте жовток. За бажанням покладіть шматочок вершкового масла, він зробить начинку ще ніжнішою та кремовішою. Подавайте хачапурі одразу після духовки, поки сир залишається тягучим, а скоринка хрусткою.

Домашні хачапурі по-аджарськи — це саме той випадок, коли ресторанну класику можна легко приготувати на власній кухні. Мінімум інгредієнтів, трохи часу на тісто та якісний сулугуні, і вже за півтори години на столі буде ароматна випічка, яка збере всю родину за одним столом.

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