Рецепти
69
1 хв

Рецепт трендового «японського чизкейка» з двох інгредієнтів — десерт, який підкорив соцмережі

Два інгредієнти, жодної духовки та мінімум зусиль — звучить як мрія, а вигляд має мов черговий TikTok-хіт.

Станіслава Бондаренко
Японський чизкейк

Вірусний «японський чизкейк» про який розповіли на сторінці jericafeasts підтверджує, що у 2026 році десерти стають простішими у приготування, але не менш естетичними та смачними. Цей ніжний, багатошаровий десерт уже називають ідеальним варіантом для тих, хто хоче солодкого без зайвої метушні.

Японські десерти давно асоціюються з легкістю, мінімалізмом і делікатним балансом смаку. Класичний японський чизкейк — повітряний, майже хмарний, зазвичай потребує водяної бані, точних температур і чималого досвіду. Але соцмережі вигадали свою магію, а саме, адаптували складний десерт до реалій швидкого сучасного життя.

Інгредієнти

  • густий грецького йогурту

  • печиво (хрустке, з карамельним смаком)

Приготування

  1. Висипте йогурт у ємність

  2. Покладіть у нього печиво

  3. Поставте у холодильник на 2-3 години

За відгуками тих, хто вже спробував, десерт виходить кремовим, але не важким, солодким і з чітким контрастом між шовковистим йогуртом і ніжною, крихкою текстурою печива.

Вірусний «японський чизкейк» із двох інгредієнтів — це не про складну техніку, а про задоволення тут і зараз. Він не претендує на класичність, зате ідеально вписується у сучасний ритм життя.

