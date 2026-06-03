- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт трендового овочевого салату з запеченою кукурудзою
Поки соцмережі тільки відкривають для себе поєднання запеченої кукурудзи, свіжих овочів і зернистого сиру, авторка рецепта давно зробила його частиною свого щоденного меню, тож тепер, коли ця страва опинилася серед кулінарних трендів, саме час приготувати її вдома.
У світі домашньої кулінарії все частіше перемагають не складні рецепти з десятками компонентів, а страви зі зрозумілих сезонних продуктів. Саме тому салати зі свіжих овочів знову опинилися у центрі уваги.
Рецепт, про який розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк, — чудовий приклад того, як із кількох доступних інгредієнтів можна приготувати легку, поживну та літню страву. Особливого смаку додає запечена кукурудза, адже після аерогрилю вона стає ароматнішою, з легкою карамельною ноткою та приємною текстурою.
Інгредієнти
- кукурудза
- 100 г
- помідор
- 1 шт.
- огірок
- 1 шт.
- червона цибуля
- ½ шт.
- зернистий сир
- 1 ст. л
- сіль
-
- перець
-
- улюбені приправи
-
Приготування
Кукурудзу приправити сіллю та спеціями до свого смаку, після чого запекти в аерогрилі до легкої золотистої скоринки.
Помідор, огірок і червону цибулю нарізати бажаними шматочками.
Додати до овочів запечену кукурудзу та зернистий сир.
Посолити, поперчити та ретельно перемішати всі інгредієнти.
За бажанням можна додати трохи свіжої зелені чи кілька крапель оливкової олії.
Цей простий салат із кукурудзою, овочами та зернистим сиром доводить, що для смачної страви не потрібні екзотичні продукти чи складні технології. Іноді достатньо кількох свіжих інгредієнтів, перевіреного рецепта та бажання готувати.