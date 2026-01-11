ТСН у соціальних мережах

Рецепт удону з куркою та овочами у соусі теріякі

Іноді для маленького гастрономічного щастя не потрібні ані складні інгредієнти, ані подорож до Азії. Достатньо сковорідки, ароматного соусу теріякі та бажання приготувати щось швидке, яскраве та по-справжньому смачне.

Станіслава Бондаренко
35 хвилин
155 ккал
Рецепт удону з куркою та овочами у соусі теріякі / © Associated Press

Азійська кухня давно перестала бути екзотикою — вона органічно вписалася у наш повсякденний раціон. Страви на основі локшини з овочами, м’ясом і насиченими соусами цінують за швидкість приготування, збалансований смак і можливість легко адаптувати рецепт під те, що є в холодильнику.

Саме таким є удон із куркою у соусі теріякі. І навіть якщо класичної локшини під рукою не знайшлося — це не проблема. Головне правило: у складі має бути лише борошно та вода. Решта — справа фантазії та трохи рецепта зі сторінки Буде смачно разом.

Інгредієнти

локшина (удон або альтернатива)
400 г
куряча грудка
400 г
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
болгарський перець
1 шт.
свіжий огірок
1 шт.
соєвий соус
50 мл
соус теріякі
100 мл
соус Sweet Chili
2 ст. л
сіль
кунжут
зелень

Приготування

  1. Курячу грудку промийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками.

  2. Цибулю, болгарський перець і огірок наріжте соломкою.

  3. Моркву наріжте вручну тонкими довгими брусочками — це додасть страві ресторанної текстури.

  4. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте курку на середньому вогні близько 5 хв і постійно помішуйте. Зніміть зі сковорідки та відкладіть.

  5. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю, моркву та болгарський перець протягом 7–8 хв.

  6. Додайте соєвий соус і соус Sweet Chili — овочі мають стати м’якими, але зберегти форму.

  7. Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Не переварюйте — вона має залишатися пружною.

  8. Додайте до овочів локшину, курку та нарізаний огірок. Влийте соус теріякі та тушкуйте ще 2–3 хв.

  9. Спробуйте та за потреби додайте сіль.

  10. Перед подачею посипте кунжутом і зеленню.

Удон з куркою та овочами — це приклад того, як простий домашній рецепт може мати вигляд і смакувати як страва з меню модного ресторану.

