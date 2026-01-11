- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт удону з куркою та овочами у соусі теріякі
Іноді для маленького гастрономічного щастя не потрібні ані складні інгредієнти, ані подорож до Азії. Достатньо сковорідки, ароматного соусу теріякі та бажання приготувати щось швидке, яскраве та по-справжньому смачне.
Азійська кухня давно перестала бути екзотикою — вона органічно вписалася у наш повсякденний раціон. Страви на основі локшини з овочами, м’ясом і насиченими соусами цінують за швидкість приготування, збалансований смак і можливість легко адаптувати рецепт під те, що є в холодильнику.
Саме таким є удон із куркою у соусі теріякі. І навіть якщо класичної локшини під рукою не знайшлося — це не проблема. Головне правило: у складі має бути лише борошно та вода. Решта — справа фантазії та трохи рецепта зі сторінки Буде смачно разом.
Інгредієнти
- локшина (удон або альтернатива)
- 400 г
- куряча грудка
- 400 г
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- болгарський перець
- 1 шт.
- свіжий огірок
- 1 шт.
- соєвий соус
- 50 мл
- соус теріякі
- 100 мл
- соус Sweet Chili
- 2 ст. л
- сіль
-
- кунжут
-
- зелень
-
Приготування
Курячу грудку промийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками.
Цибулю, болгарський перець і огірок наріжте соломкою.
Моркву наріжте вручну тонкими довгими брусочками — це додасть страві ресторанної текстури.
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте курку на середньому вогні близько 5 хв і постійно помішуйте. Зніміть зі сковорідки та відкладіть.
У тій самій сковорідці обсмажте цибулю, моркву та болгарський перець протягом 7–8 хв.
Додайте соєвий соус і соус Sweet Chili — овочі мають стати м’якими, але зберегти форму.
Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Не переварюйте — вона має залишатися пружною.
Додайте до овочів локшину, курку та нарізаний огірок. Влийте соус теріякі та тушкуйте ще 2–3 хв.
Спробуйте та за потреби додайте сіль.
Перед подачею посипте кунжутом і зеленню.
Удон з куркою та овочами — це приклад того, як простий домашній рецепт може мати вигляд і смакувати як страва з меню модного ресторану.