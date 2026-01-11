Рецепт удону з куркою та овочами у соусі теріякі / © Associated Press

Азійська кухня давно перестала бути екзотикою — вона органічно вписалася у наш повсякденний раціон. Страви на основі локшини з овочами, м’ясом і насиченими соусами цінують за швидкість приготування, збалансований смак і можливість легко адаптувати рецепт під те, що є в холодильнику.

Саме таким є удон із куркою у соусі теріякі. І навіть якщо класичної локшини під рукою не знайшлося — це не проблема. Головне правило: у складі має бути лише борошно та вода. Решта — справа фантазії та трохи рецепта зі сторінки Буде смачно разом.

Інгредієнти локшина (удон або альтернатива) 400 г куряча грудка 400 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. болгарський перець 1 шт. свіжий огірок 1 шт. соєвий соус 50 мл соус теріякі 100 мл соус Sweet Chili 2 ст. л сіль кунжут зелень

Приготування

Курячу грудку промийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками. Цибулю, болгарський перець і огірок наріжте соломкою. Моркву наріжте вручну тонкими довгими брусочками — це додасть страві ресторанної текстури. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте курку на середньому вогні близько 5 хв і постійно помішуйте. Зніміть зі сковорідки та відкладіть. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю, моркву та болгарський перець протягом 7–8 хв. Додайте соєвий соус і соус Sweet Chili — овочі мають стати м’якими, але зберегти форму. Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Не переварюйте — вона має залишатися пружною. Додайте до овочів локшину, курку та нарізаний огірок. Влийте соус теріякі та тушкуйте ще 2–3 хв. Спробуйте та за потреби додайте сіль. Перед подачею посипте кунжутом і зеленню.

Удон з куркою та овочами — це приклад того, як простий домашній рецепт може мати вигляд і смакувати як страва з меню модного ресторану.