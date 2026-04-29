Рецепти
145
2 хв

Рецепт улюбленого десерту Єлизавети II — забутий королівський смаколик, який був популярний задовго до TikTok-трендів

Поки соцмережі шаленіють від «вірусних» десертів із йогурту та печива, на королівській кухні вже давно знають секрет приготування такого смаколика. Те, що сьогодні здається новинкою, насправді подавали у Букінгемському палаці ще понад 30 років тому.

Станіслава Бондаренко
2 год. 30 хв.
330 ккал
Королева Єлизавета ІІ / © Associated Press

Світ гастрономії любить відкривати «нові» рецепти, які насправді мають довгу історію. Саме так сталося з популярним десертом із грецького йогурту та печива, який заполонив TikTok та Instagram.

Колишній королівський кухар Даррен Макгреді з усмішкою зауважує, що у ньому не має нічого нового. Подібний десерт він готував у Букінгемському палаці ще десятки років тому, тільки замість сучасного печива використовувався класичний британський варіант — імбирне.

Королівський десерт youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Інгредієнти

імбирне печиво
500 г
грецький йогурт
2 склянки
жирні вершки (злегка збиті)
2 склянки
цукор
¼ склянки
віскі
½ склянки
гаряча вода
2 склянки
Приготування

  1. Спочатку у великій мисці змішайте грецький йогурт із цукром.

  2. Після чого акуратно введіть у суміш злегка збиті вершки. Важливо не перебити масу, вона має залишатися легкою та повітряною.

  3. Окремо приготуйте ароматну основу, у гарячу воду додайте віскі. Саме цей крок надає десерту глибини смаку, але його легко пропустити, якщо хочеться нейтральнішого варіанту.

  4. Далі починається найцікавіше — «збірка» десерту: на дно форми викладіть шар крему, печиво швидко занурюйте у рідину, додайте трохи крему та накрийте другим печивом, вийде своєрідний «сендвіч».

  5. Такі «конструкції» ставлять вертикально у форму та повторюйте процес, поки вона не заповниться повністю.

  6. Після цього десерт відправте у холодильник, щоб він добре настоявся та «схопився».

  7. Перед подачею прикрасьте його залишками крему, можна викласти ложкою чи відсадити через кондитерський мішок, і посипте подрібненим імбирним печивом.

Тренди приходять і йдуть, але хороші рецепти залишаються. Десерт із йогурту, вершків і імбирного печива — доказ того, що елегантність не потребує складності. І, можливо, наступного разу, коли ви готуватимете щось «вірусне», варто згадати, що наймодніше — давно забуте старе.

