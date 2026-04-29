Королева Єлизавета ІІ / © Associated Press

Реклама

Світ гастрономії любить відкривати «нові» рецепти, які насправді мають довгу історію. Саме так сталося з популярним десертом із грецького йогурту та печива, який заполонив TikTok та Instagram.

Колишній королівський кухар Даррен Макгреді з усмішкою зауважує, що у ньому не має нічого нового. Подібний десерт він готував у Букінгемському палаці ще десятки років тому, тільки замість сучасного печива використовувався класичний британський варіант — імбирне.

Інгредієнти імбирне печиво 500 г грецький йогурт 2 склянки жирні вершки (злегка збиті) 2 склянки цукор ¼ склянки віскі ½ склянки гаряча вода 2 склянки

Приготування

Реклама

Спочатку у великій мисці змішайте грецький йогурт із цукром. Після чого акуратно введіть у суміш злегка збиті вершки. Важливо не перебити масу, вона має залишатися легкою та повітряною. Окремо приготуйте ароматну основу, у гарячу воду додайте віскі. Саме цей крок надає десерту глибини смаку, але його легко пропустити, якщо хочеться нейтральнішого варіанту. Далі починається найцікавіше — «збірка» десерту: на дно форми викладіть шар крему, печиво швидко занурюйте у рідину, додайте трохи крему та накрийте другим печивом, вийде своєрідний «сендвіч». Такі «конструкції» ставлять вертикально у форму та повторюйте процес, поки вона не заповниться повністю. Після цього десерт відправте у холодильник, щоб він добре настоявся та «схопився». Перед подачею прикрасьте його залишками крему, можна викласти ложкою чи відсадити через кондитерський мішок, і посипте подрібненим імбирним печивом.

Тренди приходять і йдуть, але хороші рецепти залишаються. Десерт із йогурту, вершків і імбирного печива — доказ того, що елегантність не потребує складності. І, можливо, наступного разу, коли ви готуватимете щось «вірусне», варто згадати, що наймодніше — давно забуте старе.

Новини партнерів