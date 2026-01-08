Рецепт улюбленого сніданку Міллі Боббі Браун, лише з чотирьох інгредієнтів

Міллі Боббі Браун youtube.com_TillyRamsay / © YouTube

Сніданок давно перестав бути лише ранковим прийманням їжі. Для багатьох він — універсальна страва, яка легко трансформується у пізній обід або навіть вечерю. Саме так до нього ставиться акторка Міллі Боббі Браун — зірка серіалу «Дивні дива», яка зізналася, що обожнює сніданкові страви навіть після насиченого робочого дня.

Про свої гастрономічні вподобання акторка розповіла на YouTube-каналі Тіллі Рамзі, і її вибір — не черговий складний боул чи модний суперфуд, а знайомий, комфортний і дуже ситний сендвіч.

«Я просто обожнюю бейгл з яєчнею, беконом і гострим соусом» — зізнається Міллі.

Бейгл з яєчнею, беконом і гострим соусом youtube.com/@TillyRamsay / © YouTube

Інгредієнти (на 1 сендвіч)

бейгл з сумішшю спецій — 1 шт.

яйце — 1 шт.

бекон — 2 скибки

гострий соус

Приготування

Підготуйте бейгл. Розріжте його навпіл і злегка підсушіть на сухій пательні або у тостері — так він стане хрумким зовні та м’яким усередині. Також ви можете приготувати основу самостійно у звичайній вафельниці. Обсмажте бекон. Викладіть його скибкина розігріту пательню та смажте до золотавості й хрумкої текстури. Готовий бекон перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Приготуйте яйце. На тій самій пательні обсмажте яйце. Жовток може залишатися рідким або добре пропеченим, залежно від вашого настрою. Зберіть сендвіч. На нижню половинку бейгла викладіть яйце, додайте бекон і кілька крапель гострого соусу. Накрийте верхньою частиною.

Найкраще смакує гарячим, із чашкою кави зранку, чаєм чи вином увечері.

Цей сніданок не лише швидкий у приготуванні, а й поживний. Яйце та бекон забезпечують високий вміст білка, який допомагає довше зберігати відчуття ситості та стабільний рівень енергії протягом дня.

Хоча оброблене м’ясо варто споживати помірно, у збалансованому раціоні немає заборонених продуктів, усе вирішує частота та кількість.

Сніданок на вечерю — нова класика

Міллі Боббі Браун не приховує, що настільки любить сніданки, що часто обирає їх і для вечері. Це не дивно, адже у сучасному ритмі життя комфортна їжа з простих інгредієнтів стає справжнім рятівником.

Ще одна улюблена страва акторки після роботи — запечена картопля з квасолею та сиром, яку готує її тато. Такий варіант містить рослинний білок і чудово балансує меню. Цікаво, що саме квасоля на тості — улюблений «сніданок на вечерю» й Тіллі Рамзі.

Поради

Якщо хочеться поекспериментувати, але зберегти суть:

загорніть яйце та бекон у тортилью — отримаєте сніданковий рол

замініть бекон авокадо, для легшого варіанту

додайте яйце пашот і трохи гострого соусу на тост

Улюблений сніданок Міллі Боббі Браун доводить, щоб харчуватися смачно та ситно, не потрібні складні рецепти. Іноді достатньо чотирьох інгредієнтів, трохи гостроти та дозволу їсти улюблене тоді, коли хочеться.

Головний тренд сьогодні — слухати себе, тож якщо вам хочеться сніданок на вечерю, ви точно знаєте акторку, яка оцінить ваше вподобання.