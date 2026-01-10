- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт вафельного торта з плавленим сиром і кукурудзою — закуска, яка знову у моді
У часи, коли складні рецепти з екзотичними інгредієнтами заполонили стрічки соцмереж, особливу цінність набувають прості страви, одна з таких — вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою.
Є рецепти, які не потребують реклами. Вони передаються з рук у руки, з покоління у покоління, трохи змінюються, але зберігають головне — відчуття затишку. Вафельний торт — одна з таких страв.
Фудблогерка Natalia Tsukat нагадала про цей простий, але геніальний рецепт, який легко адаптувати під будь-який випадок: святковий стіл, несподіваних гостей чи «щось смачненьке до чаю». Його секрет — у доступних інгредієнтах, швидкому приготуванні та знайомому, улюбленому смаку.
Інгредієнти
- Вафельні коржі
- 4 штуки
- Кукурудза консервована
-
- Плавлений сирок
- 3 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Кріп або петрушка
-
- Майонез або сметана
- 2–3 ст. л
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Плавлений сир натріть або використайте м’який — залежно від текстури, яку хочете отримати.
Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень.
Вмішай кукурудзу, за бажанням — майонез або сметану. Посоліть і поперчіть.
На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним шаром.
Легко притисніть торт і дайте йому настоятися 30–60 хв у холодильнику, щоб коржі стали м’якими.
Подача
Наріжте невеликими трикутниками — ідеально для фуршету
Додайте листя салату чи мікрозелень
Подайте з білим вином або лимонадом
Використайте як альтернативу канапкам на святковому столі
Вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою — це приклад того, як простота стає новою розкішшю. Без складних технік, без зайвих витрат, але з максимумом смаку та теплих асоціацій.