Вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою tiktok.com/@tsukatnatali

Є рецепти, які не потребують реклами. Вони передаються з рук у руки, з покоління у покоління, трохи змінюються, але зберігають головне — відчуття затишку. Вафельний торт — одна з таких страв.

Фудблогерка Natalia Tsukat нагадала про цей простий, але геніальний рецепт, який легко адаптувати під будь-який випадок: святковий стіл, несподіваних гостей чи «щось смачненьке до чаю». Його секрет — у доступних інгредієнтах, швидкому приготуванні та знайомому, улюбленому смаку.

Інгредієнти Вафельні коржі 4 штуки Кукурудза консервована Плавлений сирок 3 шт. Часник 2 зубчики Кріп або петрушка Майонез або сметана 2–3 ст. л Сіль Перець

Приготування

Плавлений сир натріть або використайте м’який — залежно від текстури, яку хочете отримати. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень. Вмішай кукурудзу, за бажанням — майонез або сметану. Посоліть і поперчіть. На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним шаром. Легко притисніть торт і дайте йому настоятися 30–60 хв у холодильнику, щоб коржі стали м’якими.

Подача

Наріжте невеликими трикутниками — ідеально для фуршету

Додайте листя салату чи мікрозелень

Подайте з білим вином або лимонадом

Використайте як альтернативу канапкам на святковому столі

Вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою — це приклад того, як простота стає новою розкішшю. Без складних технік, без зайвих витрат, але з максимумом смаку та теплих асоціацій.