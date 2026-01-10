ТСН у соціальних мережах

Рецепти
71
1 хв

Рецепт вафельного торта з плавленим сиром і кукурудзою — закуска, яка знову у моді

У часи, коли складні рецепти з екзотичними інгредієнтами заполонили стрічки соцмереж, особливу цінність набувають прості страви, одна з таких — вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 година
290 ккал
Вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою tiktok.com/@tsukatnatali

Є рецепти, які не потребують реклами. Вони передаються з рук у руки, з покоління у покоління, трохи змінюються, але зберігають головне — відчуття затишку. Вафельний торт — одна з таких страв.

Фудблогерка Natalia Tsukat нагадала про цей простий, але геніальний рецепт, який легко адаптувати під будь-який випадок: святковий стіл, несподіваних гостей чи «щось смачненьке до чаю». Його секрет — у доступних інгредієнтах, швидкому приготуванні та знайомому, улюбленому смаку.

Інгредієнти

Вафельні коржі
4 штуки
Кукурудза консервована
Плавлений сирок
3 шт.
Часник
2 зубчики
Кріп або петрушка
Майонез або сметана
2–3 ст. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Плавлений сир натріть або використайте м’який — залежно від текстури, яку хочете отримати.

  2. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень.

  3. Вмішай кукурудзу, за бажанням — майонез або сметану. Посоліть і поперчіть.

  4. На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним шаром.

  5. Легко притисніть торт і дайте йому настоятися 30–60 хв у холодильнику, щоб коржі стали м’якими.

Подача

  • Наріжте невеликими трикутниками — ідеально для фуршету

  • Додайте листя салату чи мікрозелень

  • Подайте з білим вином або лимонадом

  • Використайте як альтернативу канапкам на святковому столі

Вафельний торт із плавленим сиром і кукурудзою — це приклад того, як простота стає новою розкішшю. Без складних технік, без зайвих витрат, але з максимумом смаку та теплих асоціацій.

