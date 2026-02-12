Ватрушки з сиром і лохиною tiktok.com_@katherine.nari

Реклама

Поєднання сиру та лохини вже давно стало класикою кондитерського світу. Сирна начинка додає м’якість і легку кислинку, а ягідна — свіжість та яскравий аромат. Разом вони створюють ідеальний баланс: ніжний, соковитий та зовсім не нудкий. А якщо приготувати їх із домашнього дріжджового тіста, ефект стає ще чарівнішим, адже ватрушки виходять повітряними та ароматними. Про рецепт ʼїхнього приготування розповіли на сторінці katherine.nari.

Інгредієнти

Для тіста

борошно 300 г

цукор 50 г

вершкове масло 40 г

молоко 125 мл

яйце 1 шт.

пресовані дріжджі 15 г

сіль

Для ягідної начинки

лохина 150 г

цукор 15 г

лимонний сік 5 мл

вода 5 мл

Для сирної начинки

сир 180 г

жовток 1 шт.

цукор 20 г

кукурудзяний крохмаль 10 г

Приготування

Розведіть дріжджі у теплому молоці. Просійте борошно у миску, додайте цукор, сіль і яйце. Почніть вимішувати тісто, воно буде липнути до рук. Коли інгредієнти об’єднаються, додайте масло кімнатної температури та вимішуйте до еластичності. Перекладіть тісто у миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години для підіймання. Лохину змішайте з цукром, водою та лимонним соком. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім варіть ще 8 хв до легкого загустіння. Дайте суміші охолонути. Змішайте сир, жовток, цукор і крохмаль до однорідності. Розділіть тісто на 6 частин (приблизно по 100 г). Сформуйте булочки, накрийте рушником на 30–40 хв. Зробіть заглиблення склянкою чи руками. Змастіть краї сумішшю яйця та молока. Викладіть сирну начинку, зверху — ягідну. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте 20 хв, поки тісто стане золотавим.

Дайте ватрушкам охолонути та насолоджуйтесь.

Ці ватрушки — ідеальний приклад, як домашня випічка може стати справжнім. Секрет успіху — якісне тісто, баланс кислинки ягід і ніжності сиру, а також любов до процесу. Навіть якщо ви вперше вирішили спробувати дріжджове тісто, результат точно потішить і смаком, і ароматом.