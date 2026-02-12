ТСН у соціальних мережах

Рецепт ватрушок із сиром і лохиною — ніжне поєднання та фантастичний аромат

Є десерти, які роблять день кращим одразу після першого укусу, і ватрушки з сиром та лохиною — саме такі. Соковита ягідна начинка, ніжний сир і повітряне тісто роблять їх ідеальним варіантом для сніданку, перекусу чи навіть вечірньої чашки чаю.

Ватрушки з сиром і лохиною tiktok.com_@katherine.nari

Ватрушки з сиром і лохиною tiktok.com_@katherine.nari

Поєднання сиру та лохини вже давно стало класикою кондитерського світу. Сирна начинка додає м’якість і легку кислинку, а ягідна — свіжість та яскравий аромат. Разом вони створюють ідеальний баланс: ніжний, соковитий та зовсім не нудкий. А якщо приготувати їх із домашнього дріжджового тіста, ефект стає ще чарівнішим, адже ватрушки виходять повітряними та ароматними. Про рецепт ʼїхнього приготування розповіли на сторінці katherine.nari.

Інгредієнти

Для тіста

  • борошно 300 г

  • цукор 50 г

  • вершкове масло 40 г

  • молоко 125 мл

  • яйце 1 шт.

  • пресовані дріжджі 15 г

  • сіль

Для ягідної начинки

  • лохина 150 г

  • цукор 15 г

  • лимонний сік 5 мл

  • вода 5 мл

Для сирної начинки

  • сир 180 г

  • жовток 1 шт.

  • цукор 20 г

  • кукурудзяний крохмаль 10 г

Приготування

  1. Розведіть дріжджі у теплому молоці.

  2. Просійте борошно у миску, додайте цукор, сіль і яйце.

  3. Почніть вимішувати тісто, воно буде липнути до рук.

  4. Коли інгредієнти об’єднаються, додайте масло кімнатної температури та вимішуйте до еластичності.

  5. Перекладіть тісто у миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години для підіймання.

  6. Лохину змішайте з цукром, водою та лимонним соком.

  7. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім варіть ще 8 хв до легкого загустіння.

  8. Дайте суміші охолонути.

  9. Змішайте сир, жовток, цукор і крохмаль до однорідності.

  10. Розділіть тісто на 6 частин (приблизно по 100 г).

  11. Сформуйте булочки, накрийте рушником на 30–40 хв.

  12. Зробіть заглиблення склянкою чи руками.

  13. Змастіть краї сумішшю яйця та молока.

  14. Викладіть сирну начинку, зверху — ягідну.

  15. Розігрійте духовку до 180°C.

  16. Випікайте 20 хв, поки тісто стане золотавим.

Дайте ватрушкам охолонути та насолоджуйтесь.

Ці ватрушки — ідеальний приклад, як домашня випічка може стати справжнім. Секрет успіху — якісне тісто, баланс кислинки ягід і ніжності сиру, а також любов до процесу. Навіть якщо ви вперше вирішили спробувати дріжджове тісто, результат точно потішить і смаком, і ароматом.

