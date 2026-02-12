- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт ватрушок із сиром і лохиною — ніжне поєднання та фантастичний аромат
Є десерти, які роблять день кращим одразу після першого укусу, і ватрушки з сиром та лохиною — саме такі. Соковита ягідна начинка, ніжний сир і повітряне тісто роблять їх ідеальним варіантом для сніданку, перекусу чи навіть вечірньої чашки чаю.
Поєднання сиру та лохини вже давно стало класикою кондитерського світу. Сирна начинка додає м’якість і легку кислинку, а ягідна — свіжість та яскравий аромат. Разом вони створюють ідеальний баланс: ніжний, соковитий та зовсім не нудкий. А якщо приготувати їх із домашнього дріжджового тіста, ефект стає ще чарівнішим, адже ватрушки виходять повітряними та ароматними. Про рецепт ʼїхнього приготування розповіли на сторінці katherine.nari.
Інгредієнти
Для тіста
борошно 300 г
цукор 50 г
вершкове масло 40 г
молоко 125 мл
яйце 1 шт.
пресовані дріжджі 15 г
сіль
Для ягідної начинки
лохина 150 г
цукор 15 г
лимонний сік 5 мл
вода 5 мл
Для сирної начинки
сир 180 г
жовток 1 шт.
цукор 20 г
кукурудзяний крохмаль 10 г
Приготування
Розведіть дріжджі у теплому молоці.
Просійте борошно у миску, додайте цукор, сіль і яйце.
Почніть вимішувати тісто, воно буде липнути до рук.
Коли інгредієнти об’єднаються, додайте масло кімнатної температури та вимішуйте до еластичності.
Перекладіть тісто у миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години для підіймання.
Лохину змішайте з цукром, водою та лимонним соком.
Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім варіть ще 8 хв до легкого загустіння.
Дайте суміші охолонути.
Змішайте сир, жовток, цукор і крохмаль до однорідності.
Розділіть тісто на 6 частин (приблизно по 100 г).
Сформуйте булочки, накрийте рушником на 30–40 хв.
Зробіть заглиблення склянкою чи руками.
Змастіть краї сумішшю яйця та молока.
Викладіть сирну начинку, зверху — ягідну.
Розігрійте духовку до 180°C.
Випікайте 20 хв, поки тісто стане золотавим.
Дайте ватрушкам охолонути та насолоджуйтесь.
Ці ватрушки — ідеальний приклад, як домашня випічка може стати справжнім. Секрет успіху — якісне тісто, баланс кислинки ягід і ніжності сиру, а також любов до процесу. Навіть якщо ви вперше вирішили спробувати дріжджове тісто, результат точно потішить і смаком, і ароматом.