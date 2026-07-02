Рецепт вишневого соусу, який ідеально доповнить шашлик і запечене м’ясо

вишневий соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Поєднання м’яса та фруктових соусів давно стало класикою світової кухні. Вишня додає стравам приємної кислинки, спеції — насиченого аромату, а копчена паприка створює той самий смак, який ідеально пасує до приготованого на вогні м’яса.

Соус виходить густим, яскравим і універсальним. Він чудово смакує не лише з шашликом, а й із запеченою свининою, яловичиною, куркою чи реберцями. До того ж його можна приготувати про запас і зберігати в банках, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти вишні без кісточок 1 кг цукор 200 г (кількість можна змінювати до свого смаку) сухий часник 1 ст. л сіль 1 ст. л (до свого смаку) чорний мелений перець 1 ч. л приправа карі 2 ст. л прованські трави 1 ст. л копчена паприка 1 ст. л гострий мелений перець 1 ч. л оцет 1 ст. л крохмаль 1 ст. л води 4 ст. л (приблизно 60 мл для розведення крохмалю)

вишневий соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Спочатку ретельно промийте вишню, обсушіть ягоди та видаліть кісточки. Подрібніть вишню блендером до консистенції пюре. Якщо любите вираженішу текстуру, можна залишити невеликі шматочки ягід. Перелийте вишневе пюре у каструлю та додайте цукор, сіль, копчену паприку, карі, чорний перець, гострий перець, прованські трави та сухий часник. Добре перемішайте суміш, доведіть її до кипіння та варіть на слабкому вогні приблизно 20 хв. Після цього додайте оцет і залиште соус кипіти ще 10 хв. Окремо розведіть крохмаль у 60 мл холодної води. Тонкою цівкою, постійно помішуйте та влийте суміш у киплячий соус і варіть ще 2–3 хв, поки він не стане густішим. Готовий гарячий соус розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та залиште охолоджуватися.

Подавання

Вишневий соус стане чудовим доповненням до:

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шашлику

запеченого м’яса

свинячих або яловичих реберець

страв, приготованих на грилі

Завдяки збалансованому поєднанню солодкого, кислого та пряного смаку він вдало підкреслює соковитість м’яса та додає знайомим стравам нового звучання.

Іноді достатньо одного незвичного соусу, щоб по-новому відкрити для себе улюблені страви. Вишневий соус — саме такий випадок, простий у приготуванні, ароматний, із легкою пікантністю та приємною кислинкою, він чудово доповнить літні пікніки, сімейні вечері та святкові застілля.

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