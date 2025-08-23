- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт закуски з огірків і сиру
Здивуйте ваших близьких, друзів цією смачною, красивою закускою.
Для приготування вам знадобляться огірки свіжі, сир, сметана, часник, зелень і 15 хвилин часу.
Інгредієнти
- огірки
- 2 шт.
- сир
- 150 г
- сметана
- 1-2 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- зелень кропу
-
- сіль
-
- листя салату
-
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
У мисці з'єднайте сир, сметану, часник, зелень кропу, посоліть і перемішайте.
Огірки помийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте уздовж тонкими смужками.
На кожну смужку викладіть сирну масу і скрутіть рулетиком. На блюдо викладіть листя салату, потім поставте огіркові рулетики і зверху прикрасьте зеленню.
Поради:
Сир використовуйте 5-9% жирності, сметану будь-якої жирності.