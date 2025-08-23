ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Рецепт закуски з огірків і сиру

Здивуйте ваших близьких, друзів цією смачною, красивою закускою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Закуска з огірків і сиру

Закуска з огірків і сиру / © Credits

Для приготування вам знадобляться огірки свіжі, сир, сметана, часник, зелень і 15 хвилин часу.

Інгредієнти

огірки
2 шт.
сир
150 г
сметана
1-2 ст. л.
часник
1 зубчик
зелень кропу
сіль
листя салату

  1. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  2. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  3. У мисці з'єднайте сир, сметану, часник, зелень кропу, посоліть і перемішайте.

  4. Огірки помийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте уздовж тонкими смужками.

  5. На кожну смужку викладіть сирну масу і скрутіть рулетиком. На блюдо викладіть листя салату, потім поставте огіркові рулетики і зверху прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Сир використовуйте 5-9% жирності, сметану будь-якої жирності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie