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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Рецепт закуски з помідорів із часником і зеленню

Це чудова закуска до м'яса, риби, картоплі на кожен день, до святкового столу або пікніка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Закуска з помідорів із часником і зеленню

Закуска з помідорів із часником і зеленню / © Credits

Така закуска зберігається в холодильнику близько тижня, тому її можна приготувати заздалегідь. Завдяки начинці з часнику і зелені, помідори виходять смачними і дуже ароматними.

Інгредієнти

помідори; зелень (кріп, базилік).
1 кг
часник
5 зубчиків
цукор
0,5 ч. л.
сіль
1 ч. л.
перець чорний мелений
зелень (кріп, базилік)

  1. Помідори вимийте, зверху на кожному зробіть хрестоподібний надріз, приблизно до половини.

  2. Часник очистьте, видавіть через прес.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. У мисці змішайте часник, перець чорний мелений, цукор, сіль і зелень.

  5. Кожен розрізаний помідор нафаршируйте зеленню з часником, викладіть у ємність розрізом догори.

  6. Накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури на чотири години, перевертаючи щогодини донизу-догори, щоб помідори рівномірно просолилися, потім відправте в холодильник на 12 годин.

Поради:

  • Помідори вибирайте невеликого розміру.

  • За бажанням додайте гіркий перець чері.

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