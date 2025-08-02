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Рецепт закуски з помідорів із часником і зеленню
Це чудова закуска до м'яса, риби, картоплі на кожен день, до святкового столу або пікніка.
Така закуска зберігається в холодильнику близько тижня, тому її можна приготувати заздалегідь. Завдяки начинці з часнику і зелені, помідори виходять смачними і дуже ароматними.
Інгредієнти
- помідори; зелень (кріп, базилік).
- 1 кг
- часник
- 5 зубчиків
- цукор
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- зелень (кріп, базилік)
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Помідори вимийте, зверху на кожному зробіть хрестоподібний надріз, приблизно до половини.
Часник очистьте, видавіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
У мисці змішайте часник, перець чорний мелений, цукор, сіль і зелень.
Кожен розрізаний помідор нафаршируйте зеленню з часником, викладіть у ємність розрізом догори.
Накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури на чотири години, перевертаючи щогодини донизу-догори, щоб помідори рівномірно просолилися, потім відправте в холодильник на 12 годин.
Поради:
Помідори вибирайте невеликого розміру.
За бажанням додайте гіркий перець чері.