Рецепти
105
1 хв

Рецепт запеченої курки з баклажанами — смак грецького літа на тарілці

Хрумка курка, шовковисті баклажани та томатний соус, у який так і проситься шматок свіжого хліба. Ця страва — не просто вечеря, а маленька гастроподорож до Греції.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 год. 25 хв.
160 ккал
Запечена курка з баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Запечена курка з баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Грецька кухня давно стала синонімом простоти та щедрого смаку. Тут не женуться за складними техніками — навпаки, дозволяють продуктам говорити самим за себе. Саме такий підхід пропонує фудблогер Petros Maounatzis, відомий своєю любов’ю до домашніх страв.

Його рецепт — це класичний приклад того, як кілька базових інгредієнтів перетворюються на повноцінну, затишну страву для родини чи друзів. Запікання замість смаження, багато оливкової олії, томати та фета — усе, за що ми любимо грецьке літо.

Інгредієнти

курячі ніжки
4 шт.
баклажани
4 шт.
велика цибуля
1 шт.
часник
3 зубчики
помідори
500 г
томатна паста
2 ст. л
оливкова олія
½ склянки
цукор
1 ч. л
сушений орегано
1 ч. л
паприка
1 ч. л
фета
200 г
сіль
чорний перець

Приготування

  1. У великій формі для запікання змішайте баклажани, нарізану цибулю та часник.

  2. Додайте терті томати, томатну пасту, оливкову олію, цукор, орегано та паприку. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте.

  3. Викладіть курячі ніжки без кісточки поверх овочів, злегка втиснувши їх у соус.

  4. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 60–70 хв, доки курка не стане рум’яною, а соус — густим і ароматним.

  5. Перед подачею щедро посипте страву розкришеною фетою.

Подавайте гарячою та обов’язково зі свіжим хлібом.

Ця запечена курка з баклажанами — ідеальний приклад середземноморської філософії життя: не поспішати, довіряти простим інгредієнтам і ділитися їжею з тими, кого любиш. Вона підійде і для буденного вечора, і для неспішної недільної вечері.

