Рецепт запеченої курки з баклажанами — смак грецького літа на тарілці
Хрумка курка, шовковисті баклажани та томатний соус, у який так і проситься шматок свіжого хліба. Ця страва — не просто вечеря, а маленька гастроподорож до Греції.
Грецька кухня давно стала синонімом простоти та щедрого смаку. Тут не женуться за складними техніками — навпаки, дозволяють продуктам говорити самим за себе. Саме такий підхід пропонує фудблогер Petros Maounatzis, відомий своєю любов’ю до домашніх страв.
Його рецепт — це класичний приклад того, як кілька базових інгредієнтів перетворюються на повноцінну, затишну страву для родини чи друзів. Запікання замість смаження, багато оливкової олії, томати та фета — усе, за що ми любимо грецьке літо.
Інгредієнти
- курячі ніжки
- 4 шт.
- баклажани
- 4 шт.
- велика цибуля
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- помідори
- 500 г
- томатна паста
- 2 ст. л
- оливкова олія
- ½ склянки
- цукор
- 1 ч. л
- сушений орегано
- 1 ч. л
- паприка
- 1 ч. л
- фета
- 200 г
- сіль
-
- чорний перець
-
Приготування
У великій формі для запікання змішайте баклажани, нарізану цибулю та часник.
Додайте терті томати, томатну пасту, оливкову олію, цукор, орегано та паприку. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте.
Викладіть курячі ніжки без кісточки поверх овочів, злегка втиснувши їх у соус.
Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 60–70 хв, доки курка не стане рум’яною, а соус — густим і ароматним.
Перед подачею щедро посипте страву розкришеною фетою.
Подавайте гарячою та обов’язково зі свіжим хлібом.
Ця запечена курка з баклажанами — ідеальний приклад середземноморської філософії життя: не поспішати, довіряти простим інгредієнтам і ділитися їжею з тими, кого любиш. Вона підійде і для буденного вечора, і для неспішної недільної вечері.