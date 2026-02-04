Запечена курка з баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Грецька кухня давно стала синонімом простоти та щедрого смаку. Тут не женуться за складними техніками — навпаки, дозволяють продуктам говорити самим за себе. Саме такий підхід пропонує фудблогер Petros Maounatzis, відомий своєю любов’ю до домашніх страв.

Його рецепт — це класичний приклад того, як кілька базових інгредієнтів перетворюються на повноцінну, затишну страву для родини чи друзів. Запікання замість смаження, багато оливкової олії, томати та фета — усе, за що ми любимо грецьке літо.

Інгредієнти курячі ніжки 4 шт. баклажани 4 шт. велика цибуля 1 шт. часник 3 зубчики помідори 500 г томатна паста 2 ст. л оливкова олія ½ склянки цукор 1 ч. л сушений орегано 1 ч. л паприка 1 ч. л фета 200 г сіль чорний перець

Приготування

У великій формі для запікання змішайте баклажани, нарізану цибулю та часник. Додайте терті томати, томатну пасту, оливкову олію, цукор, орегано та паприку. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте. Викладіть курячі ніжки без кісточки поверх овочів, злегка втиснувши їх у соус. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 60–70 хв, доки курка не стане рум’яною, а соус — густим і ароматним. Перед подачею щедро посипте страву розкришеною фетою.

Подавайте гарячою та обов’язково зі свіжим хлібом.

Ця запечена курка з баклажанами — ідеальний приклад середземноморської філософії життя: не поспішати, довіряти простим інгредієнтам і ділитися їжею з тими, кого любиш. Вона підійде і для буденного вечора, і для неспішної недільної вечері.