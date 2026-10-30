Рецепт зеленого печива з фіолетово-сирною начинкою до Геловіну

Зелене печиво з фіолетово-сирною начинкою / tiktok.com_@its.juliesmith

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Якщо ви вже шукаєте ідеї для гелловінського столу, проте хочете приготувати щось цікавіше за традиційні кекси чи печиво у формі привидів, зверніть увагу на цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Джулі Сміт. Це незвичайні печива з ефектом тріщинок і насиченим зеленим тістом, темною шоколадною оболонкою та кремовою начинкою з вершкового сиру.

Інгредієнти

Для фіолетової сирної начинки:

вершковий сир кімнатної температури — 115 г

м’яке вершкове масло — 2 ст. л.

цукрова пудра — 60 г

ванільний екстракт — 1 ч. л.

фіолетовий гелевий харчовий барвник

Для зеленого тіста:

м’яке вершкове масло — 115 г

коричневий цукор — 150 г

білий цукор — 50 г

яйце — 1 шт.

яєчний жовток — 1 шт.

ванільний екстракт — 2 ч. л.

зелений гелевий харчовий барвник

пшеничне борошно 250 г

харчова сода — 1 ч. л.

сіль — ½ ч. л.

дрібна шоколадна крихта — 85 г

подрібнений шоколад — 85 г

Для обкачування:

какао-порошок — приблизно 45–50 г

Зелене печиво з фіолетово-сирною начинкою / tiktok.com_@its.juliesmith

Приготування

Збийте вершковий сир із м’яким маслом, цукровою пудрою та ваніллю до однорідної кремової консистенції. Додайте фіолетовий барвник і перемішайте, щоб маса набула насиченого кольору. Викладіть сирну масу на пергамент вісьмома однаковими порціями. Поставте до морозильної камери щонайменше на 2 години. Начинка має стати повністю твердою, і це важливо, щоб її було зручно загортати в тісто. Тим часом збийте вершкове масло з коричневим і білим цукром до кремової консистенції. Додайте яйце, жовток, ваніль і зелений барвник. Перемішайте до однорідності. Всипте борошно, харчову соду та сіль. Перемішуйте лише доти, доки інгредієнти не з’єднаються. Наприкінці додайте шоколадну крихту та подрібнений шоколад. Накрийте тісто та покладіть до холодильника на 30–45 хв. Візьміть приблизно 4 ст. л тіста, трохи розплющте його і покладіть у центр заморожену порцію сирної начинки. Ретельно загорніть начинку в тісто, щоб вона ніде не виступала, та сформуйте кульку. Щедро обкачайте кожну кульку в какао-порошку. Саме він надасть печиву того загадкового темного вигляду, який ідеально пасує до гелловінської атмосфери. Покладіть сформовані печива до морозильної камери на 15–20 хв. Цей етап допоможе їм краще зберегти форму під час випікання. Розігрійте духовку до 175 °C. Викладіть печива на деко, застелене пергаментом, залишивши між ними достатньо місця. Не розплющуйте кульки перед випіканням — характерні тріщинки утворяться самі.

Випікайте 11–13 хв. Залиште готове печиво на деку на 10–15 хв, а вже потім обережно перекладіть. Усередині начинка буде ніжною, тому не поспішайте розрізати випічку одразу після духовки.

Див. відео рецепту

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Подавайте печиво на темній тарілці, доповніть декор цукровими оченятами чи гелловінськими прикрасами. А якщо готуєте десерт для дітей, обов’язково перевірте склад барвників і декоративних елементів.

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