Риба, запечена з картоплею: швидкий рецепт

Дуже зручні і особливою популярністю користуються рецепти, які передбачають одночасне приготування основної страви і гарніру.

Риба, запечена з картоплею, — чудовий вибір для обіду вихідного дня. Це ситна страва, приготування якого не вимагає особливих зусиль і вправності та забере від сили півтори години вашого часу, більшу частину з якого риба буде перебувати в духовці, а ви в цей самий момент зможете займатися іншими корисними або улюбленими справами.

Інгредієнти:

0,5 кг рибного філе

5 картоплин

2 цибулини

1 помідор

100 г твердого сиру

2 столові ложки соєвого соусу

2 столові ложки лимонного соку

зелень

сметана

олія

сушений розмарин

сушений чебрець

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Рибне філе промити холодною водою, обсушити, нарізати невеликими шматочками, збризнути соєвим соусом і лимонним соком, посолити, поперчити, приправити розмарином і чебрецем і залишити маринуватися на 30 хвилин.

Картоплю і цибулю очистити. Картоплю нарізати тонкими слайсами, цибулю — півкільцями, помідор — кружальцями.

На дно змащеної олією форми викласти половину норми картоплі, посолити, поперчити, покрити половиною норми цибулі і притрусити подрібненою зеленню. На овочевій подушці розкласти замариноване рибне філе, покрити його помідорами, потім шар цибулі, що залишилася, на нього — решту картоплі, посолити, поперчити, притрусити зеленню, полити сметаною і притрусити натертим на тертці сиром.

Запікати 40-45 хвилин за температури 180°С.

На замітку

Якщо не вдалося купити готове рибне філе, використовуйте будь-яку морську рибу. У ній практично немає дрібних кісток і досить видалити лише хребетну кістку.

Картоплю вибирайте крохмалисту і нарізайте її тонкими кружечками, в такому разі вона швидше пропечеться.

Любителі майонезу можуть ним замінити сметану.

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