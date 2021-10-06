Риба, запечена з картоплею: швидкий рецепт

Дуже зручні і особливою популярністю користуються рецепти, які передбачають одночасне приготування основної страви і гарніру.
Риба, запечена з картоплею, — чудовий вибір для обіду вихідного дня. Це ситна страва, приготування якого не вимагає особливих зусиль і вправності та забере від сили півтори години вашого часу, більшу частину з якого риба буде перебувати в духовці, а ви в цей самий момент зможете займатися іншими корисними або улюбленими справами.
Інгредієнти:
- 0,5 кг рибного філе
- 5 картоплин
- 2 цибулини
- 1 помідор
- 100 г твердого сиру
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 2 столові ложки лимонного соку
- зелень
- сметана
- олія
- сушений розмарин
- сушений чебрець
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Рибне філе промити холодною водою, обсушити, нарізати невеликими шматочками, збризнути соєвим соусом і лимонним соком, посолити, поперчити, приправити розмарином і чебрецем і залишити маринуватися на 30 хвилин.
Картоплю і цибулю очистити. Картоплю нарізати тонкими слайсами, цибулю — півкільцями, помідор — кружальцями.
На дно змащеної олією форми викласти половину норми картоплі, посолити, поперчити, покрити половиною норми цибулі і притрусити подрібненою зеленню. На овочевій подушці розкласти замариноване рибне філе, покрити його помідорами, потім шар цибулі, що залишилася, на нього — решту картоплі, посолити, поперчити, притрусити зеленню, полити сметаною і притрусити натертим на тертці сиром.
Запікати 40-45 хвилин за температури 180°С.
На замітку
Якщо не вдалося купити готове рибне філе, використовуйте будь-яку морську рибу. У ній практично немає дрібних кісток і досить видалити лише хребетну кістку.
Картоплю вибирайте крохмалисту і нарізайте її тонкими кружечками, в такому разі вона швидше пропечеться.
Любителі майонезу можуть ним замінити сметану.
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