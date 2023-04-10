Рибна запіканка з овочами та сиром: рецепт корисної вечері

Для рибної запіканки можна використовувати будь-яку рибу: хек, тріску, минтай чи червону рибу. Соковита, в міру солона, запіканка з риби – це легка та корисна вечеря для всієї родини.

Поєднання риби та овочів виходить незвичайним завдяки вершково-яєчному заливанню.

Складники

рибне філе – 500 г;

яйця – 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сметана – 150 г;

сир твердий – 100 г;

помідор свіжий – 1 шт..;

перець чорний мелений;

сіль;

олія – 1 ст. л. (для змащування форми).

Приготування

Очищену цибулю наріжте тонкими півкільцями. Твердий сир натріть на тертці. Філе риби наріжте невеликими шматочками. Помідори наріжте кільцями.

Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть цибулю, рибу щільно викладіть шматочками один до одного. Посоліть, поперчіть. Зверху рівномірно викладіть натертий сир.

З'єднайте у мисці яйця, сметану, сіль, перець. Віночком перемішайте.

Залийте рибу у формі яєчно-сметанною сумішшю, рівномірно розподіліть її по формі. Помідори розкладіть на поверхні запіканки. Поставте рибу в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Заливання на блюді стане щільним, на поверхні утворюється золотиста скоринка. Страва готова.

Поради

Можна використовувати помідори чері.

Страву можна посипати зеленню.

Солити рибу потрібно перед самим відправлянням в духовку, інакше вона пустить сік і буде твердою.

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