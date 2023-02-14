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Рибні котлети: простий рецепт корисної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
367
Час на прочитання
1 хв
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Рибні котлети: простий рецепт корисної страви

Фото: Credits

Дуже смачні котлети вийдуть навіть із недорогої риби.

Рибні котлети з манкою та сиром вийдуть повітряними, ніжними та дуже соковитими. Хорошим гарніром буде відварена картопля або овочевий салат.

складові

  • філе риби – 500 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сир твердий – 50 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • крупа манна – 2 ст. л;
  • сир твердий – 60 г;
  • сіль, перець чорний мелений;
  • зелень петрушки, кропу.

Приготування

Пропустіть через м'ясорубку філе риби та очищену цибулю. Натріть на дрібній тертці сир та одне відварене яйце. Викладіть все в миску, додайте сире яйце, манну крупу, порубану зелень, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин.

Сформуйте мокрими руками із фаршу котлети.

У сковороді розігрійте олію, обсмажте котлети з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради

Для котлет підійде будь-яка риба.

На гарнір до рибних котлет можна подати відварний рис, картопляне пюре або овочевий салат.

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Дата публікації
Перегляди
367
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