Рибні котлети: простий рецепт корисної страви

Дуже смачні котлети вийдуть навіть із недорогої риби.
Рибні котлети з манкою та сиром вийдуть повітряними, ніжними та дуже соковитими. Хорошим гарніром буде відварена картопля або овочевий салат.
складові
- філе риби – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- сир твердий – 50 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- крупа манна – 2 ст. л;
- сир твердий – 60 г;
- сіль, перець чорний мелений;
- зелень петрушки, кропу.
Приготування
Пропустіть через м'ясорубку філе риби та очищену цибулю. Натріть на дрібній тертці сир та одне відварене яйце. Викладіть все в миску, додайте сире яйце, манну крупу, порубану зелень, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин.
Сформуйте мокрими руками із фаршу котлети.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте котлети з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради
Для котлет підійде будь-яка риба.
На гарнір до рибних котлет можна подати відварний рис, картопляне пюре або овочевий салат.
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