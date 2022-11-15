Рибні котлети з начинкою: простий рецепт корисної страви

Котлети, приготовлені в такий спосіб, виходять дуже смачними й ситними. У їхньому складі є безліч корисних мікроелементів, які просто необхідні нашому організмові.

Мабуть, кожна людина, яка включає рибу до свого раціону, знає, що це не лише смачно, але й дуже корисно. Це величезне джерело вітамінів, мікроелементів, які сприятливо впливають на людський організм. Загалом, всі види риби корисні для здоров’я, тому для готування можете обрати будь-яку морську рибу.

Інгредієнти:

рибне філе – 500 гр.

свіже сало – 50 гр.

яйця – 4 шт.

цибуля – 2 шт.

булка без скоринки – 2 шматочки

мелені сухарі – 2 ст. л.

часник – 1 зубок

чорний мелений перець – за смаком

мускатний горіх – за смаком

рослинна олія

Приготування

Рибу подрібнити на м’ясорубці разом із булкою та салом, посолити, поперчити, додати одне куряче яйце, мускатний горіх і часник. Три яйця зварити круто й посікти. Цибулю порізати кубиками і спасерувати на олії. З’єднати яйця і цибулю, перемішати.

Мокрими руками з фаршу сформувати кульку й притиснути її долонею, щоб вона стала пласкою. В центрі зробити поглиблення, покласти туди трохи начинки з цибулі та яєць. З’єднати краї, щоб вийшла котлета. Обваляти в сухарях.

На сковороді розігріти олію: підсмажити котлети до повної готовності. Робити це треба на невеликому вогні. Готовими котлети вважаються тоді, коли з обох боків з’явиться апетитна, рум’яна скоринка.

Поради у приготуванні

Щоб фарш не прилипав до рук, долоні потрібно змочити водою.

Для приготування фаршу можна взяти філе будь-якої риби.

Під час формування котлет треба брати стільки фаршу, щоб у нього було легко загорнути начинку.

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