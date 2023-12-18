Рідний смак: продукти, яких українцям бракує за кордоном

Війна роз’єднала сім’ї, розпорошивши українців по всьому світу. Хтось знайшов прихисток в Європі, а хтось і по той бік океану. Та всіх нас об’єднує любов до рідної землі, що вплетена у наше ДНК.

Ми дуже цінуємо родинні зв’язки, тож за кордоном земляки шалено сумують за близькими, за своєю культурою, мовою, колоритом, атмосферою. За відкритими й щирими людьми, з якими можна про все-все поговорити, запросити до себе додому, пригостити чимось смачненьким. Це національні звичаї, які ми так цінуємо.

Гостинність у нас у крові. А ще великі щедрі застілля, де пропонується найкраще, своє, рідне. Ось чому українці так радіють, коли знаходять в іноземних мережах наші продукти. І дуже сумують за улюбленими стравами, яких просто немає на чужині.

То чого ж бракує за кордоном?

Найперше журяться за матусиним борщем. Зі шматком гарного сала на українському хлібчику, солоним огірочком, жирною сметанкою. Адже знайти у тій же Західній Європі буряки, звичну нам томатну пасту, кисломолочні продукти і правильне сало, щоб приготувати улюблену страву, ще той квест. Хоча альтернатива все ж є – справжній український борщ у банці від ТМ “Ніжин”. Виготовлений з овочів, вирощених на нашій рідній землі під українським лагідним сонцем. Такий формат продукту з’явився невипадково – як виявилося, за кордоном пропонуються різні консервовані супи під назвою “борщ”, що жодного стосунку до України не мають, бо виготовлені, наприклад, у Польщі чи Естонії. Тож “Ніжин” тепер експортує “національну страву” і ще багато іншої смакоти у 26 країн світу.

Отже, запашний густий ситний борщ із часничком, який варила у дитинстві мама чи бабуся, у топі бажань земляків за кордоном. А до нього просто нестерпно хочеться пампушок. І якщо вже зайшла мова про страви з борошна, то тужать рідні на чужині за нашим хлібом – гречаним, українським, за столичною перепічкою, фірмовим “Київським тортом”. Тут же, коли думки переходять до солодкого, у соцмережах із сумом пишуть про халву, зефір, українські цукерки…

Окрема тема для ностальгії – соління. Наші соління дуже відрізняються від європейських на смак, тому квашена хрумка капуста, соковиті помідори у розсолі, солоні огірочки, які так класно полити домашньою пахучою олією, пробуджують спогади про рідну землю, село, зимові сімейні посиденьки, що збирають за одним столом всю велику родину. Хочеться традиційного засолу, такого, як у “Грінвілі”, а не місцевого – солодко-оцтового. А ще чимало згадують нашу морську капусту, бо за кордоном її доведеться добряче пошукати, та й зазвичай там вона дорога.

Однак української консервації – різних салатів та ікри, мабуть, бракує найбільше. У своїх дописах українці часто пишуть, що мріють намастити на хлібчик “ніжинську” кабачкову ікру, щоб згадати рідний смак, домівку, звичне мирне життя, коли до чайку робили собі такі яскраві бутерброди. Або шукають вітчизняну продукцію по всіх магазинах, щоб до імпортної вермішелі додати українську аджику, лечо, рататуй, баклажанну ікру чи якийсь улюблений салат від “Ніжина” на кшталт “Мексиканської фієсти”.

У соцмережах вимушені переселенці та емігранти охоче діляться відгуками про улюблені бренди. Вони не лише сумують за нашими продуктами, а й пишаються, коли бачать їх на полицях іноземних магазинів.

Так, продукцію “Ніжина” згадують з особливою теплотою і гордістю. Воно й не дивно, адже бренд тішить розмаїттям асортименту вже багато років. Історії компанії, між іншим, налічується майже 100 років. Все змінюється – реалії, міста, президенти, а “Ніжинський консервний завод” залишається й дарує українцям відчуття стабільності та харчової безпеки.

Ми живемо у кризах і постійних стресах, тому в нашій ментальності закладено завжди мати стратегічний запас. І “Ніжин” стає тією необхідною нам опорою. Адже попри всі складнощі, попри багато втрат, компанія продовжує працювати – засівати поля, вирощувати власні овочі, консервувати їх, застосовуючи давні рецептури й впроваджуючи новітні технології, щоб постачати національні та закордонні мережі справжніми українськими продуктами. Щоб наші люди – і на Батьківщині, і за кордоном – мали таке необхідне відчуття надійності, непохитності й турботи про них.

Тож цінуйте своє та насолоджуйтеся рідним смаком. Плекайте наші традиції та підтримуйте українське!