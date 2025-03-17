Рисова каша з гарбузом та яблуками: рецепт корисного сніданку

Рисову кашу з гарбузом та яблуками із задоволенням будуть їсти і діти, і дорослі.
Вона виходить яскравою, в міру солодкою, з ніжними шматочками гарбуза та смаком кисло-солодких яблук.
Інгредієнти
- гарбуз очищений
- 350 г
- рис круглий
- 1/2 скл.
- яблуко
- 1 шт.
- вода
- 100 мл
- молоко
- 450 мл
- цукор
- 3 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- за смаком
- Яблуко очистіть від шкірки, видаліть серцевину та наріжте на середні шматочки.
- Рис промийте під проточною водою кілька разів, доки вода не стане прозорою.
- Очищений гарбуз наріжте на невеликі кубики.
- Викладіть у каструлю, залийте водою та варіть на повільному вогні 10 хвилин.
- Влийте гаряче молоко, всипте рис, цукор та сіль.
- Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть на невеликому вогні 10 хвилин, час від часу помішуючи.
- Потім всипте яблука, ванільний цукор і варіть ще 20 хвилин до повної готовності рису.
- Залишіть настоятися 10-15 хвилин. Гарячу кашу розкладіть по тарілках і додайте по шматочку вершкового масла.
Поради:
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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