Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рисова каша з гарбузом та яблуками: рецепт корисного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
154
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рисова каша з гарбузом та яблуками: рецепт корисного сніданку

Рисова каша з гарбузом та яблуками / Фото: Credits

Рисову кашу з гарбузом та яблуками із задоволенням будуть їсти і діти, і дорослі.

Вона виходить яскравою, в міру солодкою, з ніжними шматочками гарбуза та смаком кисло-солодких яблук.

Інгредієнти

гарбуз очищений
350 г
рис круглий
1/2 скл.
яблуко
1 шт.
вода
100 мл
молоко
450 мл
цукор
3 ст. л.
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
вершкове масло
за смаком
  1. Яблуко очистіть від шкірки, видаліть серцевину та наріжте на середні шматочки.
  2. Рис промийте під проточною водою кілька разів, доки вода не стане прозорою.
  3. Очищений гарбуз наріжте на невеликі кубики.
  4. Викладіть у каструлю, залийте водою та варіть на повільному вогні 10 хвилин.
  5. Влийте гаряче молоко, всипте рис, цукор та сіль.
  6. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть на невеликому вогні 10 хвилин, час від часу помішуючи.
  7. Потім всипте яблука, ванільний цукор і варіть ще 20 хвилин до повної готовності рису.
  8. Залишіть настоятися 10-15 хвилин. Гарячу кашу розкладіть по тарілках і додайте по шматочку вершкового масла.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Читайте також:

Козацький медівник! Фірмовий рецепт ветерана Олександра Дідура! – Рецепти Сніданку з 1+1

Козацький медівник! Фірмовий рецепт ветерана Олександра Дідура! – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація