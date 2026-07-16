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- Рецепти
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Рівненський капусняк: рецепт традиційної української страви
Домашній, ароматний та напрочуд ситний — рівненський капусняк є ще одним доказом того, що українська кухня вміє дивувати простими інгредієнтами.
Українські регіональні рецепти — завжди більше, ніж просто їжа, це історія, традиції та знайомі з дитинства аромати. Рівненський капусняк належить саме до таких страв: простий у приготуванні, проте насичений смаком завдяки правильному поєднанню овочів, м’яса, спецій та невеликим кулінарним секретам.
На сторінці mil_alexx_pp розповіли про рецепт страви, яку можна адаптувати під власний смак. За основу підійде куряче філе, проте за бажанням його можна замінити свинячими реберцями чи дрогобицькою ковбасою. А бекон легко замінюється свинячою грудинкою.
Інгредієнти
- молода капуста
- 500 г
- картопля
- 3–4 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- м’ясо (куряче філе, свинячі реберця чи дрогобицька ковбаса)
- 300–400 г
- бекон або свиняча грудинка
- 70 г
- томатне пюре
- 1–2 ст. л
- лавровий лист
- 3–4 шт.
- чорний перець
- 3–4 горошини
- сіль
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- чорний перець
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- паприка
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- олія
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- бульйон або вода
- 1,5 л
- сметана
- 3 ст. л
- свіжа зелень
- 1 пучок
Приготування
У каструлі розігрійте трохи олії, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте її приблизно 4 хв.
Потім покладіть бекон або свинячу грудинку та готуйте ще 5 хв, періодично помішуйте.
Далі додайте м’ясо.
Обсмажуйте все разом ще 7 хв.
Після цього додайте нашатковану молоду капусту, нарізані картоплю та моркву.
Всипте сіль, чорний перець, паприку, покладіть лаврове листя та горошини перцю.
Залийте овочі та м’ясо 1,5 л бульйону чи води. Якщо використовувати бульйон, смак страви буде насиченішим і наваристішим.
Перемішайте та варіть 20–25 хв, поки овочі не стануть м’якими.
Наприкінці додайте томатне пюре, сметану та подрібнену зелень.
Ще раз добре перемішайте та проваріть 2 хв.
Після цього вимкніть вогонь і залиште капусняк настоюватися приблизно 30 хв.
Рівненський капусняк поєднує все, за що люблять українську домашню кухню: доступні продукти, просту технологію приготування та насичений смак. Завдяки молодій капусті суп виходить ніжним, бекон додає приємного аромату, а сметана робить текстуру ще оксамитовою.
Рецепт легко адаптувати, достатньо змінити вид м’яса, щоб щоразу отримувати новий смак.