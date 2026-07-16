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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Рівненський капусняк: рецепт традиційної української страви

Домашній, ароматний та напрочуд ситний — рівненський капусняк є ще одним доказом того, що українська кухня вміє дивувати простими інгредієнтами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
59 ккал
Коментарі
Рівненський капусняк

Рівненський капусняк / © Credits

Українські регіональні рецепти — завжди більше, ніж просто їжа, це історія, традиції та знайомі з дитинства аромати. Рівненський капусняк належить саме до таких страв: простий у приготуванні, проте насичений смаком завдяки правильному поєднанню овочів, м’яса, спецій та невеликим кулінарним секретам.

На сторінці mil_alexx_pp розповіли про рецепт страви, яку можна адаптувати під власний смак. За основу підійде куряче філе, проте за бажанням його можна замінити свинячими реберцями чи дрогобицькою ковбасою. А бекон легко замінюється свинячою грудинкою.

Інгредієнти

молода капуста
500 г
картопля
3–4 шт.
морква
1 шт.
цибуля
1 шт.
м’ясо (куряче філе, свинячі реберця чи дрогобицька ковбаса)
300–400 г
бекон або свиняча грудинка
70 г
томатне пюре
1–2 ст. л
лавровий лист
3–4 шт.
чорний перець
3–4 горошини
сіль
чорний перець
паприка
олія
бульйон або вода
1,5 л
сметана
3 ст. л
свіжа зелень
1 пучок

Приготування

  1. У каструлі розігрійте трохи олії, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте її приблизно 4 хв.

  2. Потім покладіть бекон або свинячу грудинку та готуйте ще 5 хв, періодично помішуйте.

  3. Далі додайте м’ясо.

  4. Обсмажуйте все разом ще 7 хв.

  5. Після цього додайте нашатковану молоду капусту, нарізані картоплю та моркву.

  6. Всипте сіль, чорний перець, паприку, покладіть лаврове листя та горошини перцю.

  7. Залийте овочі та м’ясо 1,5 л бульйону чи води. Якщо використовувати бульйон, смак страви буде насиченішим і наваристішим.

  8. Перемішайте та варіть 20–25 хв, поки овочі не стануть м’якими.

  9. Наприкінці додайте томатне пюре, сметану та подрібнену зелень.

  10. Ще раз добре перемішайте та проваріть 2 хв.

  11. Після цього вимкніть вогонь і залиште капусняк настоюватися приблизно 30 хв.

Рівненський капусняк поєднує все, за що люблять українську домашню кухню: доступні продукти, просту технологію приготування та насичений смак. Завдяки молодій капусті суп виходить ніжним, бекон додає приємного аромату, а сметана робить текстуру ще оксамитовою.

Рецепт легко адаптувати, достатньо змінити вид м’яса, щоб щоразу отримувати новий смак.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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