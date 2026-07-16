Рівненський капусняк: рецепт традиційної української страви

Рівненський капусняк / © Credits

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Українські регіональні рецепти — завжди більше, ніж просто їжа, це історія, традиції та знайомі з дитинства аромати. Рівненський капусняк належить саме до таких страв: простий у приготуванні, проте насичений смаком завдяки правильному поєднанню овочів, м’яса, спецій та невеликим кулінарним секретам.

На сторінці mil_alexx_pp розповіли про рецепт страви, яку можна адаптувати під власний смак. За основу підійде куряче філе, проте за бажанням його можна замінити свинячими реберцями чи дрогобицькою ковбасою. А бекон легко замінюється свинячою грудинкою.

Інгредієнти молода капуста 500 г картопля 3–4 шт. морква 1 шт. цибуля 1 шт. м’ясо (куряче філе, свинячі реберця чи дрогобицька ковбаса) 300–400 г бекон або свиняча грудинка 70 г томатне пюре 1–2 ст. л лавровий лист 3–4 шт. чорний перець 3–4 горошини сіль чорний перець паприка олія бульйон або вода 1,5 л сметана 3 ст. л свіжа зелень 1 пучок

Приготування

У каструлі розігрійте трохи олії, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте її приблизно 4 хв. Потім покладіть бекон або свинячу грудинку та готуйте ще 5 хв, періодично помішуйте. Далі додайте м’ясо. Обсмажуйте все разом ще 7 хв. Після цього додайте нашатковану молоду капусту, нарізані картоплю та моркву. Всипте сіль, чорний перець, паприку, покладіть лаврове листя та горошини перцю. Залийте овочі та м’ясо 1,5 л бульйону чи води. Якщо використовувати бульйон, смак страви буде насиченішим і наваристішим. Перемішайте та варіть 20–25 хв, поки овочі не стануть м’якими. Наприкінці додайте томатне пюре, сметану та подрібнену зелень. Ще раз добре перемішайте та проваріть 2 хв. Після цього вимкніть вогонь і залиште капусняк настоюватися приблизно 30 хв.

Рівненський капусняк поєднує все, за що люблять українську домашню кухню: доступні продукти, просту технологію приготування та насичений смак. Завдяки молодій капусті суп виходить ніжним, бекон додає приємного аромату, а сметана робить текстуру ще оксамитовою.

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Рецепт легко адаптувати, достатньо змінити вид м’яса, щоб щоразу отримувати новий смак.

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