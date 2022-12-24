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Різдвяна паляниця: рецепт від Євгена Клопотенка

Дата публікації
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280
Час на прочитання
2 хв
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Різдвяна паляниця: рецепт від Євгена Клопотенка

Фото: скриншот з відео

Свято Різдва – це про щось світле, родинне, про щось українське.

У всіх країнах світу це свято асоціюється з яко.сь випічкою. Я хочу, щоб віднині святкування Різдва у нас теж асоціювалося з різдвяним хлібом, або паляницею, як вам більше до вподоби.

Тому тримайте класний рецепт хліба із сухофруктами та горіхами. Все, як ви любите!

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл кефіру
  • 2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)
  • 2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 лимон (цедра)
  • 10 г розпушувача
  • 3 ст. л. цукрової пудри
  • дрібка солі

Покроковий рецепт:

В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба.

Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.

Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.

В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи і перемішайте. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі.

Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.

Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек, як на відео. Покладіть в прямокутну форму, в мене 20 на 14 см, змащену соняшниковою олією.

Випікайте 40-45 хв за температури 180 градусів. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю вистинути, посипте цукровою пудрою та цедрою одного лимона за бажанням.

Різдвяний хліб-паляниця готовий!

Готувати – це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com

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Дата публікації
Перегляди
280
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