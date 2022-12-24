Різдвяна паляниця: рецепт від Євгена Клопотенка

Свято Різдва – це про щось світле, родинне, про щось українське.

У всіх країнах світу це свято асоціюється з яко.сь випічкою. Я хочу, щоб віднині святкування Різдва у нас теж асоціювалося з різдвяним хлібом, або паляницею, як вам більше до вподоби.

Тому тримайте класний рецепт хліба із сухофруктами та горіхами. Все, як ви любите!

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл кефіру

2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)

2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею

2 яйця

100 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г волоських горіхів

1 лимон (цедра)

10 г розпушувача

3 ст. л. цукрової пудри

дрібка солі

Покроковий рецепт:

В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба.

Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.

Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.

В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи і перемішайте. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі.

Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.

Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек, як на відео. Покладіть в прямокутну форму, в мене 20 на 14 см, змащену соняшниковою олією.

Випікайте 40-45 хв за температури 180 градусів. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю вистинути, посипте цукровою пудрою та цедрою одного лимона за бажанням.

Різдвяний хліб-паляниця готовий!

Готувати – це просто!

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