Різдвяна паляниця: рецепт від Євгена Клопотенка

Свято Різдва – це про щось світле, родинне, про щось українське.
У всіх країнах світу це свято асоціюється з яко.сь випічкою. Я хочу, щоб віднині святкування Різдва у нас теж асоціювалося з різдвяним хлібом, або паляницею, як вам більше до вподоби.
Тому тримайте класний рецепт хліба із сухофруктами та горіхами. Все, як ви любите!
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл кефіру
- 2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)
- 2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 100 г волоських горіхів
- 1 лимон (цедра)
- 10 г розпушувача
- 3 ст. л. цукрової пудри
- дрібка солі
Покроковий рецепт:
В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба.
Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.
Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.
В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи і перемішайте. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі.
Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.
Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек, як на відео. Покладіть в прямокутну форму, в мене 20 на 14 см, змащену соняшниковою олією.
Випікайте 40-45 хв за температури 180 градусів. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю вистинути, посипте цукровою пудрою та цедрою одного лимона за бажанням.
Різдвяний хліб-паляниця готовий!
Готувати – це просто!
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