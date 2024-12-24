Різдвяне печиво з M&M's: рецепт цікавої випічки

Різдво — це час теплих сімейних вечорів, прикрашеної ялинки та аромату свіжої випічки. Якщо ви шукаєте ідею для святкового частування, спробуйте приготувати це різдвяне печиво з M&M's.
Воно не тільки смачне, але й яскраве завдяки різнокольоровим драже. Готувати його — одне задоволення, а результат точно потішить всю родину. Рецептом поділилися на сторінці annasimiachko.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 100 г
- Цукор
- 80 г
- Ванільний цукор
- 1 пакетик
- Розпушувач
- 6 г
- Сіль
- Яйце
- 1 шт.
- Борошно
- 160 г
- Молочний шоколад
- 100 г
- M&M's
- 90 г (2 упаковки)
Приготування:
- Почніть із вершкового масла: його потрібно розтопити у сотейнику з товстим дном на повільному вогні. Через 3–4 хвилини масло почне змінювати колір і утворювати коричневі пластівці. Це означає, що воно карамелізується та набуває горіхового аромату. Постійно помішуйте, щоб масло не пригоріло.
- Зніміть сотейник з вогню та одразу додайте до масла цукор і ванільний цукор. Збийте суміш міксером протягом 1–2 хвилин, поки вона не стане однорідною.
- Коли суміш з масла трохи охолоне (вона має бути теплою, але не гарячою), додайте до неї яйце та дрібку солі. Перемішайте все до однорідності.
- Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово додайте до рідких інгредієнтів. Замісіть еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Подрібніть молочний шоколад на невеликі шматочки та всипте їх разом із різнокольоровими драже M&M's у тісто. Добре перемішайте.
- Загорніть тісто у харчову плівку та залиште у холодильнику на 1,5 години. Це допоможе йому стати щільнішим і ароматним.
- Розігрійте духовку до 180°C. З тіста сформуйте кульки масою приблизно 80 г кожна. За бажанням можете трохи притиснути їх, щоб печиво вийшло пласким.
- Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом. Випікайте протягом 15–17 хвилин у режимі верх-низ. Готове печиво має бути злегка золотистим по краях.
- Після випікання дайте печиву "відпочити" на деко ще 5 хвилин. Потім перекладіть його на решітку для повного охолодження.
Поради:
- Для святковішого вигляду можна додатково притрусити печиво цукровою пудрою чи прикрасити глазур'ю.
- Якщо ви хочете додати трохи прянощів, спробуйте додати до тіста дрібку кориці чи мускатного горіха.
@annasimiachko Не змогла пройти повз цього тренду, тому зберігайте рецепт найсмачнішого різдвяного печива✨ Інгредієнти: вершкове масло-100гр цукор з тростини-80гр ванільний цукор-1пакетик розпушувач-6гр дрібка солі яйце -1шт борошно-160 шоколад молочний-100гр M&M's- 90гр(2 упаковки) Вершкове масло підігріваємо у сотейнику з товстим дном 3-4хв на повільному вогні до утворення коричневих пластівців. Важливо постійно помішувати масло, щоб не приставало до дна і не підгорало. Знімаємо з вогню та додаємо до цукру та ванільного цукру. Збиваємо міксером 1-2хвилини. Додаємо яйце та сіль у теплу але не гарячу суміш масла і повторно перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, замішуючи еластичне тісто. Всипаємо подрібнений шоколад та драже M&M's Залишаємо тісто у харчовій плівці в холодильнику на 1,5години. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Формуємо з тіста кульки по 80 грам.Можна злегка притиснути кульки,що печиво було плоскіше. Випікаємо печиво 15хв -17хв при температурі 180градусів на режимі верх низ. Дайте печиву 5 хвилин відпочити. Можна смакувати☺️ Смачного. #різдво #печиво #кукіс #рецепт #рекомендації ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
Ось і все! Ваше різдвяне печиво готове. Воно стане чудовим доповненням до чашки какао чи глінтвейну під час святкових вечорів.
Смачного!
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