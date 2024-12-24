Різдвяне печиво з M&M's: рецепт цікавої випічки

Різдво — це час теплих сімейних вечорів, прикрашеної ялинки та аромату свіжої випічки. Якщо ви шукаєте ідею для святкового частування, спробуйте приготувати це різдвяне печиво з M&M's.

Воно не тільки смачне, але й яскраве завдяки різнокольоровим драже. Готувати його — одне задоволення, а результат точно потішить всю родину. Рецептом поділилися на сторінці annasimiachko.

Інгредієнти Вершкове масло 100 г Цукор 80 г Ванільний цукор 1 пакетик Розпушувач 6 г Сіль Яйце 1 шт. Борошно 160 г Молочний шоколад 100 г M&M's 90 г (2 упаковки)

Приготування:

Почніть із вершкового масла: його потрібно розтопити у сотейнику з товстим дном на повільному вогні. Через 3–4 хвилини масло почне змінювати колір і утворювати коричневі пластівці. Це означає, що воно карамелізується та набуває горіхового аромату. Постійно помішуйте, щоб масло не пригоріло. Зніміть сотейник з вогню та одразу додайте до масла цукор і ванільний цукор. Збийте суміш міксером протягом 1–2 хвилин, поки вона не стане однорідною. Коли суміш з масла трохи охолоне (вона має бути теплою, але не гарячою), додайте до неї яйце та дрібку солі. Перемішайте все до однорідності. Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово додайте до рідких інгредієнтів. Замісіть еластичне тісто, яке не липне до рук. Подрібніть молочний шоколад на невеликі шматочки та всипте їх разом із різнокольоровими драже M&M's у тісто. Добре перемішайте. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште у холодильнику на 1,5 години. Це допоможе йому стати щільнішим і ароматним. Розігрійте духовку до 180°C. З тіста сформуйте кульки масою приблизно 80 г кожна. За бажанням можете трохи притиснути їх, щоб печиво вийшло пласким. Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом. Випікайте протягом 15–17 хвилин у режимі верх-низ. Готове печиво має бути злегка золотистим по краях. Після випікання дайте печиву "відпочити" на деко ще 5 хвилин. Потім перекладіть його на решітку для повного охолодження.

Поради:

Для святковішого вигляду можна додатково притрусити печиво цукровою пудрою чи прикрасити глазур'ю.

Якщо ви хочете додати трохи прянощів, спробуйте додати до тіста дрібку кориці чи мускатного горіха.

#печиво #кукіс #рецепт #рекомендації ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee @annasimiachko Не змогла пройти повз цього тренду, тому зберігайте рецепт найсмачнішого різдвяного печива✨ Інгредієнти: вершкове масло-100гр цукор з тростини-80гр ванільний цукор-1пакетик розпушувач-6гр дрібка солі яйце -1шт борошно-160 шоколад молочний-100гр M&M's- 90гр(2 упаковки) Вершкове масло підігріваємо у сотейнику з товстим дном 3-4хв на повільному вогні до утворення коричневих пластівців. Важливо постійно помішувати масло, щоб не приставало до дна і не підгорало. Знімаємо з вогню та додаємо до цукру та ванільного цукру. Збиваємо міксером 1-2хвилини. Додаємо яйце та сіль у теплу але не гарячу суміш масла і повторно перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, замішуючи еластичне тісто. Всипаємо подрібнений шоколад та драже M&M's Залишаємо тісто у харчовій плівці в холодильнику на 1,5години. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Формуємо з тіста кульки по 80 грам.Можна злегка притиснути кульки,що печиво було плоскіше. Випікаємо печиво 15хв -17хв при температурі 180градусів на режимі верх низ. Дайте печиву 5 хвилин відпочити. Можна смакувати☺️ Смачного. #різдво

Ось і все! Ваше різдвяне печиво готове. Воно стане чудовим доповненням до чашки какао чи глінтвейну під час святкових вечорів.

Смачного!

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