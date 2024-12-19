Різдвяне печиво з начинкою: рецепт святкової випічки

У передсвятковій метушні хочеться потішити себе та близьких чимось смачним, що створює атмосферу затишку й тепла. І якщо ви шукаєте ідею для солодкого різдвяного частування чи подарунка, який точно викличе захват, то цей рецепт – саме те, що потрібно.

Різдвяне печиво з ніжним листковим тістом і начинкою з нутели не лише потішить смаком, а й вразить простотою приготування. Звичайні інгредієнти, які, найімовірніше, вже є у вашому холодильнику, та зовсім трохи часу – і у вас на столі справжня кулінарна магія, рецептом якої поділилися на сторінці anniekaly.

Інгредієнти тісто листкове 2 листки нутела 2–3 ст. л. яйце 1 шт. молоко 1 ч. л. пудра цукрова

Приготування:

Розкачайте лист тіста на рівній поверхні. Нанесіть тонкий шар нутели, рівномірно його розподіляючи. Коли тісто покрите начинкою, накрийте його другим шаром тіста. Візьміть формочки для печива – святкові зірочки, ялинки, серця чи будь-які інші, які нагадують вам про Різдво – і виріжте з тіста фігурки. Викладіть майбутнє печиво на деко, застелене пергаментом. Щоб надати випічці гарного золотавого кольору, змастіть її яєчною рідиною. Для цього змішайте яйце з чайною ложкою молока та акуратно нанесіть суміш на поверхню печива за допомогою пензлика. Духовку розігрійте до 200°C. Випікайте печиво 15–20 хвилин, поки воно не стане пухким і рум’яним. Коли печиво охолоне, посипте його цукровою пудрою.

Поради:

Це печиво – ідеальний варіант для маленького святкового презенту. Покладіть його до гарної коробочки, перев'яжіть стрічкою і у вас буде чарівний різдвяний подарунок, який принесе радість і солодкий смак тепла вашим близьким.

Насолоджуйтеся процесом приготування та смакуйте це ароматне печиво разом із сім’єю, друзями, занурюючись у передсвяткову атмосферу. Нехай кожен шматочок нагадує вам про те, що Різдво – це час для радості, теплих моментів і маленьких кулінарних див.

Ми також писали про те, як приготувати мʼятне печиво.

Читайте також: