Різдвяне печиво з начинкою: рецепт святкової випічки

У передсвятковій метушні хочеться потішити себе та близьких чимось смачним, що створює атмосферу затишку й тепла. І якщо ви шукаєте ідею для солодкого різдвяного частування чи подарунка, який точно викличе захват, то цей рецепт – саме те, що потрібно.
Різдвяне печиво з ніжним листковим тістом і начинкою з нутели не лише потішить смаком, а й вразить простотою приготування. Звичайні інгредієнти, які, найімовірніше, вже є у вашому холодильнику, та зовсім трохи часу – і у вас на столі справжня кулінарна магія, рецептом якої поділилися на сторінці anniekaly.
Інгредієнти
- тісто листкове
- 2 листки
- нутела
- 2–3 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- молоко
- 1 ч. л.
- пудра цукрова
Приготування:
- Розкачайте лист тіста на рівній поверхні.
- Нанесіть тонкий шар нутели, рівномірно його розподіляючи.
- Коли тісто покрите начинкою, накрийте його другим шаром тіста.
- Візьміть формочки для печива – святкові зірочки, ялинки, серця чи будь-які інші, які нагадують вам про Різдво – і виріжте з тіста фігурки.
- Викладіть майбутнє печиво на деко, застелене пергаментом.
- Щоб надати випічці гарного золотавого кольору, змастіть її яєчною рідиною. Для цього змішайте яйце з чайною ложкою молока та акуратно нанесіть суміш на поверхню печива за допомогою пензлика.
- Духовку розігрійте до 200°C. Випікайте печиво 15–20 хвилин, поки воно не стане пухким і рум’яним.
- Коли печиво охолоне, посипте його цукровою пудрою.
Поради:
- Це печиво – ідеальний варіант для маленького святкового презенту. Покладіть його до гарної коробочки, перев'яжіть стрічкою і у вас буде чарівний різдвяний подарунок, який принесе радість і солодкий смак тепла вашим близьким.
Насолоджуйтеся процесом приготування та смакуйте це ароматне печиво разом із сім’єю, друзями, занурюючись у передсвяткову атмосферу. Нехай кожен шматочок нагадує вам про те, що Різдво – це час для радості, теплих моментів і маленьких кулінарних див.
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