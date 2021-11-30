Різдвяний кекс Емілі Дікінсон, який потрібно просочувати чотири тижні

Різдвяний кекс Емілі Дікінсон, який потрібно просочувати чотири тижні

Різдво не за горами, а отже, вже сьогодні можна розпочинати підготовку і насамперед спекти різдвяний кекс.

Пропонуємо вам перевірений рецепт, якому вже півтори сотні років. Його авторка — одна з найвидатніших американських поетес XIX сторіччя. До речі, сьогодні Емілі Дікінсон вважається найбільш популярним не лише у США, а й у всьому світі американським поетом усіх часів.

Перу Емілі Дікінсон належать 1800 віршів, з яких за її життя було опубліковано менше десятка. Вона була противницею тиражування своїх творів і навіть взяла обіцянку зі своєї сестри, що та згодом спалить усі рукописи.

Емілі писала вірші і зшивала їх у книги для друзів, з більшістю з яких спілкувалася лише за допомогою листування, а у вільний час вона гуляла садом і пекла пироги та кекси, спускаючи їх потім сусідським хлопчакам з вікна другого поверху в кошику на мотузці.

Вона багато часу проводила на кухні і тому за життя була більш відома як майстерний кулінар. Один із її рецептів ми і пропонуємо вашій увазі.

Інгредієнти:

для тіста: 300 г борошна 300 г вершкового масла 300 г тростинного цукру 6 яєць 80 мл бренді 80 мл меду 2 чайні ложки розпушувача 1 неповна чайна ложка соди 0,5 чайної ложки солі 1 стручок ванілі 1 чайна ложка тертого мускатного горіха 0,5 чайної ложки меленої кориці 0,5 чайної ложки меленої гвоздики 0,5 чайної ложки меленого імбиру 0,25 чайної ложки меленого кардамону

для начинки: 85 г ізюму 60 г в'яленої журавлини 60 г чорносливу 60 г кураги 60 г сушеного інжиру 60 г апельсинових або лимонних цукатів цедра 1 лимона цедра 1 апельсина 50 мл бренді 500 мл чаю Earl Grey

для сиропу: 80 г цукру 50 мл води 50 мл бренді сік 2 апельсинів

для просочення: 80 г цукру 80 мл бренді 50 мл води сік 2 апельсинів



Приготування

Чорнослив, курагу, інжир та цукати нарізати шматочками завбільшки з родзинки. Підготовлені фрукти з'єднати, додати родзинки та журавлину, натерту на дрібній тертці цедру лимона та апельсина, перемішати і полити бренді, після чого залити гарячим свіжозавареним чаєм та залишити на 4-6 годин.

Для сиропу налити до сотейника воду, додати цукор, вичавити сік з апельсинів і, помішуючи до повного розчинення цукру, довести до кипіння. Готовий сироп зняти з вогню, влити бренді та залити сухофрукти з цукатами. Ємність щільно накрити і залишити хоча б на ніч.

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Просіяне борошно з'єднати з содою, розпушувачем, сіллю, меленими спеціями, насінням ванілі та тертим мускатним горіхом.

Розм'якшене вершкове масло збити з тростинним цукром до утворення пишної маси. Продовжуючи збивання, вбити по одному яйця. Потім додати мед та бренді, перемішати, всипати суху суміш і ретельно вимісити до однорідного стану.

Наприкінці відцідити сухофрукти з цукатами і додати їх до суміші, перемішати, викласти тісто у форму і випікати 2-2,5 години за температури 150°С. Якщо верх кексу сильно підрум'янюватиметься, накрити його фольгою.

Готовий кекс вийняти з форми і після повного остигання обгорнути бавовняною тканиною, зволоженою просоченням, яке готується у той самий спосіб, що і сироп для замочування сухофруктів і цукатів. Потім кекс щільно загорнути у фольгу і помістити до холодильника на 3-4 тижні, періодично розгортаючи та зволожуючи висохлу тканину.

На замітку

Для подачі кекс можна притрусити цукровою пудрою або прикрасити сухофруктами, цукатами, горіхами та мигдалем.

Випікати кекс у паперових чи силіконових формах. У разі використання металевих форм змастити їх зсередини вершковим маслом і притрусити борошном.

Родзинки брати темні і світлі навпіл, до набору сухофруктів можна додати фініки, цукати з кумквату, ананаса, папайї.

Як алкогольну складову можна використовувати коньяк або ром.

Що довше сухофрукти з цукатами настоюються в сиропі, а потім витримується і просочується сам кекс, то ароматнішим він стає у підсумку.

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