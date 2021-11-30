Різдвяний кекс Емілі Дікінсон, який потрібно просочувати чотири тижні

Різдво не за горами, а отже, вже сьогодні можна розпочинати підготовку і насамперед спекти різдвяний кекс.
Пропонуємо вам перевірений рецепт, якому вже півтори сотні років. Його авторка — одна з найвидатніших американських поетес XIX сторіччя. До речі, сьогодні Емілі Дікінсон вважається найбільш популярним не лише у США, а й у всьому світі американським поетом усіх часів.
Перу Емілі Дікінсон належать 1800 віршів, з яких за її життя було опубліковано менше десятка. Вона була противницею тиражування своїх творів і навіть взяла обіцянку зі своєї сестри, що та згодом спалить усі рукописи.
Емілі писала вірші і зшивала їх у книги для друзів, з більшістю з яких спілкувалася лише за допомогою листування, а у вільний час вона гуляла садом і пекла пироги та кекси, спускаючи їх потім сусідським хлопчакам з вікна другого поверху в кошику на мотузці.
Вона багато часу проводила на кухні і тому за життя була більш відома як майстерний кулінар. Один із її рецептів ми і пропонуємо вашій увазі.
Інгредієнти:
- для тіста:
- 300 г борошна
- 300 г вершкового масла
- 300 г тростинного цукру
- 6 яєць
- 80 мл бренді
- 80 мл меду
- 2 чайні ложки розпушувача
- 1 неповна чайна ложка соди
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 стручок ванілі
- 1 чайна ложка тертого мускатного горіха
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
- 0,5 чайної ложки меленої гвоздики
- 0,5 чайної ложки меленого імбиру
- 0,25 чайної ложки меленого кардамону
- для начинки:
- 85 г ізюму
- 60 г в'яленої журавлини
- 60 г чорносливу
- 60 г кураги
- 60 г сушеного інжиру
- 60 г апельсинових або лимонних цукатів
- цедра 1 лимона
- цедра 1 апельсина
- 50 мл бренді
- 500 мл чаю Earl Grey
- для сиропу:
- 80 г цукру
- 50 мл води
- 50 мл бренді
- сік 2 апельсинів
- для просочення:
- 80 г цукру
- 80 мл бренді
- 50 мл води
- сік 2 апельсинів
Приготування
Чорнослив, курагу, інжир та цукати нарізати шматочками завбільшки з родзинки. Підготовлені фрукти з'єднати, додати родзинки та журавлину, натерту на дрібній тертці цедру лимона та апельсина, перемішати і полити бренді, після чого залити гарячим свіжозавареним чаєм та залишити на 4-6 годин.
Для сиропу налити до сотейника воду, додати цукор, вичавити сік з апельсинів і, помішуючи до повного розчинення цукру, довести до кипіння. Готовий сироп зняти з вогню, влити бренді та залити сухофрукти з цукатами. Ємність щільно накрити і залишити хоча б на ніч.
Просіяне борошно з'єднати з содою, розпушувачем, сіллю, меленими спеціями, насінням ванілі та тертим мускатним горіхом.
Розм'якшене вершкове масло збити з тростинним цукром до утворення пишної маси. Продовжуючи збивання, вбити по одному яйця. Потім додати мед та бренді, перемішати, всипати суху суміш і ретельно вимісити до однорідного стану.
Наприкінці відцідити сухофрукти з цукатами і додати їх до суміші, перемішати, викласти тісто у форму і випікати 2-2,5 години за температури 150°С. Якщо верх кексу сильно підрум'янюватиметься, накрити його фольгою.
Готовий кекс вийняти з форми і після повного остигання обгорнути бавовняною тканиною, зволоженою просоченням, яке готується у той самий спосіб, що і сироп для замочування сухофруктів і цукатів. Потім кекс щільно загорнути у фольгу і помістити до холодильника на 3-4 тижні, періодично розгортаючи та зволожуючи висохлу тканину.
На замітку
Для подачі кекс можна притрусити цукровою пудрою або прикрасити сухофруктами, цукатами, горіхами та мигдалем.
Випікати кекс у паперових чи силіконових формах. У разі використання металевих форм змастити їх зсередини вершковим маслом і притрусити борошном.
Родзинки брати темні і світлі навпіл, до набору сухофруктів можна додати фініки, цукати з кумквату, ананаса, папайї.
Як алкогольну складову можна використовувати коньяк або ром.
Що довше сухофрукти з цукатами настоюються в сиропі, а потім витримується і просочується сам кекс, то ароматнішим він стає у підсумку.
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