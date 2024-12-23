Різдвяний штолен: рецепт традиційної та святкової випічки

Якщо ви ще не вирішили, чим потішити себе та близьких, цей рецепт стане ідеальним доповненням до вашого святкового столу.

На сторінці katherine.nari поділилися рецептом різдвяного штолена — ароматної випічки, яка створює справжній святковий настрій. Цей варіант штолена не містить марципана, тому чудово підійде для тих, хто його не любить.

Інгредієнти Родзинки, журавлина, цукати 300-350 г Цедра лимона 1/2 шт. Цедра апельсина 1 шт. Ром 75 мл Борошно 420 г Дріжджі 25 г Сухе молоко 25 г Тепла вода 170 мл Яйце 1 шт. Вершкове масло 150 г Цукор 50 г Сіль ¼ ч.л Подрібнений підсмажений мигдаль 50 г Цукрова пудра

Приготування

Змішайте родзинки, журавлину та цукати з ромом і додайте терту цедру лимона та апельсина. Поставте цю суміш у холодильник на ніч або довше, щоб фрукти наситилися ароматами. Розчиніть дріжджі у теплій воді, додайте цукор. Потім всипте просіяне борошно, сухе молоко і додайте яйце. Почніть замішувати тісто. Коли інгредієнти об'єднаються, поступово введіть вершкове масло кімнатної температури. Вимішуйте, поки масло повністю не увійде у тісто, а текстура стане гладкою та не липнутиме до рук. Залиште тісто у теплому місці на 1-1,5 години. Злийте залишки рідини з суміші сухофруктів. За бажанням додайте ложку борошна, щоб полегшити замішування чи просушіть фрукти паперовим рушником. Вмішайте у тісто підготовлені сухофрукти та горіхи. Розділіть тісто на три частини та сформуйте штолени. Якщо тісто липне до рук, використовуйте силіконовий килимок або змастіть руки маслом. Дайте тісту підійти. Накрийте тісто та залиште на 30-40 хвилин для повторного підіймання. Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте штолени 30-35 хвилин, поки вони не набудуть золотистого кольору. Розтопіть вершкове масло та змастіть штолени з усіх боків. Щедро посипте цукровою пудрою. Дайте випічці повністю охолонути. Загорніть кожен штолен у пергаментний папір, потім у фольгу. Зберігайте у прохолодному місці, наприклад, на балконі чи в холодильнику. Чим довше штолени настоюватимуться, тим смачнішими вони стануть.

Поради:

Штолени найкраще смакують через два тижні після приготування, тому починайте заздалегідь, щоб до Різдва вони були ідеальними.

#різдвянавипічка #recipes #baking #stollen #Christstollen #stollenrecipe #рецептиукраїнською #різдво #christmas ♬ Magic Moments - Perry Como @katherine.nari Чесно кажучи, у мене нуль ідей для осіннього контенту вже тому, ловіть рецепт штолена і трошки Christmas mood Я люблю робити штолени за два тижні до Різдва, мені так найбільше смакує ☺️ *Робила без марципана, бо я його не люблю. Цей рецепт відрізняється від того, який я робила ті роки, тому якщо вам не підходить такий варіант, є інші два рецепти на дріжджах і на заквасці у мене в профілі ☺️ Інгредієнти: • родзинки/журавлина/цукати - 300-350 г • цедра половини лимона та одного апельсина • ром - 75 мл *** • борошно (з білком від 13 г) - 420 г • дріжджі живі - 25 г • сухе молоко - 25 г • тепла вода - 170 мл • яйце - 1 • вершкове масло - 115 г • цукор - 50 г • сіль - 1/3 ч.л • подрібнений підсмажений мигдаль - 50 г *** • вершкове масло для пропитки - приблизно 35 г • цукрова пудра Родзинки, журавлину, цукати залийте ромом і натріть туди цедру, змішайте, і залиште на ніч або довше в холодильнику. Дріжджі розведіть у теплій воді, додайте цукор. Всипте просіяне борошно, сухе молоко та яйце. Почніть вимішувати тісто, коли все обʼєднається почніть вводити масло кімнатної температури та вимішуйте доти, доки воно повністю не ввійде в тісто (цей етап можна робити на столі). Після цього тісто має стати гладким і не повинно липнути до рук. Далі залиште його у теплому місці на 1-1,5 год. З суміші з родзинками злийте рідину (сюди також можна додати ложку борошна аби легше було вимішувати) або просушити паперовим рушничком, (я забула про це але ви зробіть). Вмішайте цю суміш разом з горіхами в тісто. Розділіть на 3 частини, сформуйте штолени, якщо тісто трохи липне до рук, то використовуйте силіконовий килимок або змастіть руки маслом. Знову накрийте і залиште на 30-40 хв. Випікайте в завчасно розігрітій до 180°C духовці - 30-35 хв. Розтопіть масло і змастіть з усіх боків готовий штолен, потім щедро посипте цукровою пудрою. Дайте йому охолонути й загорніть у пергаментний папір, а потім можна у фольгу і поставити у холодне місце (наприклад балкон) чекати Різдва #штолен

Приготування різдвяного штолена — це не просто кулінарний процес, а спосіб створити святковий настрій у вашій оселі. Спробуйте цей рецепт, щоб подарувати собі трохи чарівного різдвяного настрою. І не забудьте заварити чашку ароматного чаю чи кави, щоб насолодитися першими шматочками цієї дивовижної випічки.

Ми також писали про те, як приготувати різдвяне печиво з начинкою.

Читайте також: