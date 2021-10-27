Ризото з гарбуза з песто і цибулею фрі

Ризото з гарбуза з песто і цибулею фрі

Ризото - це не та страва, яка буде чекати на їдців, навпаки, це вони повинні потерпіти, поки поки пряна і ароматна страва буде готова.

Ризото з гарбуза — дієтична і водночас дуже смачна вечеря.

Інгредієнти на 6 порцій:

Для різотто:

400 г рису арборіо

1,5 л води

400 г м'якоті гарбуза

6 зубчиків часнику

85 г вершкового масла

2 ст. л. оливкової олії

100 г борошна

4 цибулини

1/3 скл. олії

сіль

опційно: 150 г пармезану

Для песто:

3 зубчики часнику

10 волоських горіхів

20 гілочок базиліку

1 скл. оливкової олії

Вимити, обсушити і велики шматками нарвати базилік. Часник нарізати. Горіхи обсмажити на сухій сковороді. Все подрібнити в процесорі в однорідну пасту. Продовжуючи збивати, вливати потроху оливкову олію так, щоб вийшло густе пюре. Посолити. Перекласти песто в соусник і відставити.

Гарбуз нарізати невеликими кубиками й обсмажити до м'якості в половині вершкового масла. У сотейнику розігріти воду з другою половиною масла, додати часник і потомити 5 хвилин.

Всипати рис на розігріту з олією глибоку сковороду і обсмажити до прозорості. По одному ополонику підливати в сковороду гарячий часниковий бульйон, шоразу чекаючи поки він всмокчеться. Готувати на мінімальному вогні до готовності.

Цибулю очистити, нашаткувати тонкими кільцями, обваляти в борошні і обсмажити у фритюрі з олії. Обсушити на паперовій серветці.

Пармезан натерти і всипати в рис разом із гарбузом. Томити, помішуючи, 2 хвилини. Подавати на стіл, додавши до кожної порції песто і цибулю фрі.

Софія Яроцька

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