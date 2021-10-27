Ризото з гарбуза з песто і цибулею фрі

Ризото - це не та страва, яка буде чекати на їдців, навпаки, це вони повинні потерпіти, поки поки пряна і ароматна страва буде готова.
Ризото з гарбуза — дієтична і водночас дуже смачна вечеря.
Інгредієнти на 6 порцій:
Для різотто:
- 400 г рису арборіо
- 1,5 л води
- 400 г м'якоті гарбуза
- 6 зубчиків часнику
- 85 г вершкового масла
- 2 ст. л. оливкової олії
- 100 г борошна
- 4 цибулини
- 1/3 скл. олії
- сіль
- опційно: 150 г пармезану
Для песто:
- 3 зубчики часнику
- 10 волоських горіхів
- 20 гілочок базиліку
- 1 скл. оливкової олії
Вимити, обсушити і велики шматками нарвати базилік. Часник нарізати. Горіхи обсмажити на сухій сковороді. Все подрібнити в процесорі в однорідну пасту. Продовжуючи збивати, вливати потроху оливкову олію так, щоб вийшло густе пюре. Посолити. Перекласти песто в соусник і відставити.
Гарбуз нарізати невеликими кубиками й обсмажити до м'якості в половині вершкового масла. У сотейнику розігріти воду з другою половиною масла, додати часник і потомити 5 хвилин.
Всипати рис на розігріту з олією глибоку сковороду і обсмажити до прозорості. По одному ополонику підливати в сковороду гарячий часниковий бульйон, шоразу чекаючи поки він всмокчеться. Готувати на мінімальному вогні до готовності.
Цибулю очистити, нашаткувати тонкими кільцями, обваляти в борошні і обсмажити у фритюрі з олії. Обсушити на паперовій серветці.
Пармезан натерти і всипати в рис разом із гарбузом. Томити, помішуючи, 2 хвилини. Подавати на стіл, додавши до кожної порції песто і цибулю фрі.
Софія Яроцька
Читайте також:
Рецепт пасти "Волосся ангела" з гарбузом і горіхами
Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт