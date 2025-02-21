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Рогалики на сметані: рецепт смачної випічки

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
329 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
160
Час на прочитання
1 хв
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Рогалики на сметані: рецепт смачної випічки

Рогалики на сметані / Фото: Credits

Для смачних пісочних рогаликів, які просто тануть у роті, обов'язково використовуйте масло і сметану з холодильника, а повидло або варення – густе.

Тісто на сметані виходить ніжним і розсипчастим та добре поєднується з солодкою начинкою.

Інгредієнти

борошно пшеничне
400 г
сметана 20-25%
200 г
масло вершкове 82%
200 г
цукор ванільний
пакетик
пудра цукрова
повидло
сіль
  1. Борошно просійте, додайте сіль, нарізане шматочками холодне масло та перетріть масу руками до отримання крихти. Додайте сметану, ванільний цукор і швидко замісіть тісто. Скачайте його в кулю, викладіть до миски, накрийте харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.
  2. Згодом дістаньте тісто, відріжте від нього третину, решту знову поверніть до холодильника.
  3. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто тонким пластом і розріжте на 12 трикутників. Викладіть на широку частину кожного трикутника повидло, зверніть у рулетик, викладіть на застелене пергаментним папером деко. Аналогічним чином зробіть усі рогалики.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотавого кольору. Коли рогалики охолонуть, присипте їх цукровою пудрою.

Поради:

  • Як начинку для рогаликів можна використовувати варення, джем і згущене молоко.

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