Рогалики на сметані: рецепт смачної випічки

Для смачних пісочних рогаликів, які просто тануть у роті, обов'язково використовуйте масло і сметану з холодильника, а повидло або варення – густе.
Тісто на сметані виходить ніжним і розсипчастим та добре поєднується з солодкою начинкою.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 400 г
- сметана 20-25%
- 200 г
- масло вершкове 82%
- 200 г
- цукор ванільний
- пакетик
- пудра цукрова
- повидло
- сіль
- Борошно просійте, додайте сіль, нарізане шматочками холодне масло та перетріть масу руками до отримання крихти. Додайте сметану, ванільний цукор і швидко замісіть тісто. Скачайте його в кулю, викладіть до миски, накрийте харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.
- Згодом дістаньте тісто, відріжте від нього третину, решту знову поверніть до холодильника.
- На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто тонким пластом і розріжте на 12 трикутників. Викладіть на широку частину кожного трикутника повидло, зверніть у рулетик, викладіть на застелене пергаментним папером деко. Аналогічним чином зробіть усі рогалики.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотавого кольору. Коли рогалики охолонуть, присипте їх цукровою пудрою.
Поради:
- Як начинку для рогаликів можна використовувати варення, джем і згущене молоко.
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