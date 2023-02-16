Рогалики з повидлом: рецепт смачної випічки

Для випічки використовуйте будь-яке густе варення, головне, щоб воно не розтікалося під час випікання. М'якими рогалики будуть навіть на другий день після приготування.

Рецепт досить простий, крім того, ви можете зробити за один раз кілька варіантів рогаликів із різними начинками.

Складники

борошно – 500 г;

молоко – 1 склянка;

маргарин – 250 г;

яйця – 2 шт.;

дріжджі пресовані – 50 г;

цукор – 2 ст. л;

сіль – щіпка;

яйце – 1 шт (для змащування рогаликів);

повидло.

Приготування

Яйця, цукор, сіль злегка збийте.

У теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте розтоплений маргарин, що остигнув, суміш з яєць, перемішайте.

Додайте частинами просіяне борошно, замісіть тісто. Воно має вийти м'яким, але не липким. Розділіть тісто на чотири частини. Кожну частину розкачайте в коло і поділіть на вісім частин-трикутників. На широкий край трикутника викладіть густе повидло і скрутіть рогаликом, змастіть яйцем зверху. Таким же чином приготуйте рогалики з тіста, що залишилося.

На деко, вистелене папером, викладіть рогалики так, щоб гострий кінчик був унизу, тоді в духовці вони не розкрутяться. Поставте рогалики в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин.

Поради

У рогаликах використовуйте будь-яку начинку.

Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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