Категорія: Рецепти
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Рогалики на молоці та дріжджах: рецепт ніжної випічки

Рогалики на молоці та дріжджах виходять ніжні, смачні, а готуються з простих інгредієнтів, які є на кожній кухні.

Катерина Труш
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Рогалики на молоці та дріжджах

Рогалики на молоці та дріжджах / © Credits

Джем, варення, повидло використовуйте на свій смак, але головне, щоб начинка була густою та під час випікання не витікала.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 450-500 г;

  • молоко — 250 г;

  • яйця курячі — 2 шт. + 1 (для змащування);

  • вершкове масло — 120 г;

  • дріжджі свіжі — 30 г;

  • цукор — 2 ст. л.;

  • ванільний цукор — 10 г;

  • сіль;

  • будь-яке повидло, варення;

  • цукрова пудра.

Приготування:

  1. Для опари в миску налийте тепле молоко, розкришіть руками дріжджі, всипте одну столову ложку цукру, перемішайте і залиште на 15 хвилин за кімнатної температури.

  2. В опару додайте розтоплене тепле вершкове масло, яйця, цукор, що залишився, ванільний цукор, сіль і перемішайте.

  3. Всипте частинами просіяне пшеничне борошно і замісіть тісто, спочатку ложкою, потім руками, воно повинно вийти м’яке, не липне до рук.

  4. Накрийте рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 60 хвилин.

  5. Яйце змішайте з однією столовою ложкою молока і збийте виделкою.

  6. Розділіть тісто на кілька частин.

  7. На поверхню, присипану борошном, кожну частину розкачайте в коло і розріжте на трикутники, на широкий кінець викладіть начинку, загорніть рогаликом, викладіть на деко швом донизу, змастіть збитим яйцем і дайте піднятися 25-30 хвилин.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.

  9. Готові рогалики посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість свіжих дріжджів можна використовувати сухі (10 грамів).

