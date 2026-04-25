Рогалики на молоці та дріжджах: рецепт ніжної випічки
Рогалики на молоці та дріжджах виходять ніжні, смачні, а готуються з простих інгредієнтів, які є на кожній кухні.
Джем, варення, повидло використовуйте на свій смак, але головне, щоб начинка була густою та під час випікання не витікала.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 450-500 г;
молоко — 250 г;
яйця курячі — 2 шт. + 1 (для змащування);
вершкове масло — 120 г;
дріжджі свіжі — 30 г;
цукор — 2 ст. л.;
ванільний цукор — 10 г;
сіль;
будь-яке повидло, варення;
цукрова пудра.
Приготування:
Для опари в миску налийте тепле молоко, розкришіть руками дріжджі, всипте одну столову ложку цукру, перемішайте і залиште на 15 хвилин за кімнатної температури.
В опару додайте розтоплене тепле вершкове масло, яйця, цукор, що залишився, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
Всипте частинами просіяне пшеничне борошно і замісіть тісто, спочатку ложкою, потім руками, воно повинно вийти м’яке, не липне до рук.
Накрийте рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 60 хвилин.
Яйце змішайте з однією столовою ложкою молока і збийте виделкою.
Розділіть тісто на кілька частин.
На поверхню, присипану борошном, кожну частину розкачайте в коло і розріжте на трикутники, на широкий кінець викладіть начинку, загорніть рогаликом, викладіть на деко швом донизу, змастіть збитим яйцем і дайте піднятися 25-30 хвилин.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Готові рогалики посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість свіжих дріжджів можна використовувати сухі (10 грамів).